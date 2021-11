Mödlinger Daniel Sattler: Sind Sie jetzt arbeitslos, Herr „Kurz“?

Leonhard Ferner, Vorstand der HTL Mödling-Abteilung „Wirtschaftsingenieure“ war eines der ersten „Opfer“ seines einstigen Schülers Daniel Sattler. Der hat schon in jungen Jahren erkannt, dass er Talent hat, Stimmen nachzumachen. „Ich hab schon immer gerne die Leute unterhalten und den Klassenkasperl gelebt“, erinnert sich der Mödlinger im NÖN-Gespräch: „Die HTL hab ich trotzdem abgeschlossen.“

Beruflich ging’s vorerst in die Marketingabteilung des REWE-Konzerns, nebenbei hat Sattler Parodien – vorwiegend als „Oliver Polzer“ aus der ORF-Sportredaktion – gedreht und auf YouTube gestellt. „Die Resonanz war hervorragend.“

Auch Comedian Alex Kristan aus Maria Enzersdorf hat davon mitbekommen und über ein gemeinsames Satire-Projekt nachgedacht. Aus dem Ritterschlag ist nichts geworden, bedauert Sattler, denn „just zu dem Zeitpunkt ging es mit Alex’ Karriere steil bergauf, für unser Projekt war keine Zeit mehr“.

Dem „Motivationsdämpfer“ folgten Jahre der parodistischen Pause, bis Kristan dem Mödlinger Shootingstar empfahl, es über die Ö3-Comedy-Schiene zu versuchen.

„Polit-Ära“ begann mit Christian Kern

„Andi Herzog, Toni Polster gibt’s schon, haben’S nichts Politisches drauf“, wurde Sattler damals gefragt. Und er begann, intensiv zu trainieren. Als „Christian Kern“ schaffte er den Durchbruch: „Ab dem Tag war ich Bundeskanzler“, schmunzelte Sattler. Das war Ende 2016, wenige Monate später wurde klar, dass eine neue Polit-Ära ansteht: „Wir brauchen dich als Sebastian Kurz“, ließen die Ö3-Macher aufhorchen.

Sattler musste w.o. geben: „Sebastian Kurz ist unheimlich schwer, den krieg ich nicht hin.“ Im Vorfeld des Nationalratswahlkampfes 2017 hörte Sattler für ihn schier Unglaubliches: Es gebe tatsächlich jemanden, der Kurz imitieren könne. „Und das gar nicht einmal so schlecht. Das konnte ich nicht auf mir sitzen lassen“. Mit Erfolg: Der Tag der Nationalratswahl war für Sattler auf Ö3 der letzte als Christian Kern, seit dem hat er als Sebastian Kurz die Lacher auf seiner Seite.

Gernot Kulis, Ö3-Callboy und Comedian, hatte das Stimmen-Talent schon länger am Radar. Während des Lockdowns hat er nach den unzähligen Corona-Pressekonferenzen der Regierungsmitglieder das „Bundesministerium für Irreres“ ins Leben gerufen und sich Sattler als Sebastian Kurz ins Comedy-Boot geholt. „Es hat funktioniert“, freut sich Sattler. Die Videos wurden und werden millionenfach aufgerufen.

Nach dem Abgang Kurz’ als Kanzler ist Sattler „nicht arbeitslos. Ich denke, Sebastian Kurz bleibt noch länger im Fokus“. Wann folgt Alexander Schallenberg ins „Ministerium für Irreres“? „Ich arbeite dran“, gibt Sattler zu: „Er ist vom Akzent her schwierig und hat auch sonst nicht viel Markantes an sich.“ Und es fehle noch an der Maske.

„Ja, ich habe Blut geleckt, es würde mir definitiv taugen, die Menschen auch solo zum Lachen zu bringen.“

Dennoch: Der Schritt, mit einem eigenen Programm die Säle zu füllen, ist naheliegend: „Ja, ich habe Blut geleckt, es würde mir definitiv taugen, die Menschen auch solo zum Lachen zu bringen.“

Parallel setzt der Mödlinger „Bundeskanzler“ auf Musik, steht als Lead-Gitarrist der Alternativ-Indie-Band „The Palais“ am 4. Dezember im „Chelsea“ in Wien vor dem nächsten Auftritt.

Einer hat es Sattler angetan: Sportmoderator Rainer Pariasek. „Den hat noch niemand drauf, jeder ist bislang an ihm gescheitert. Vielleicht deshalb, weil Pariasek selber eine Parodie ist“, setzt sich der Mödlinger dennoch ein hehres Ziel.