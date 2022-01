Münchendorfs Bürgermeister Josef Ehrenberger: Bautätigkeit im Fokus

NÖN: Die Gemeinde Münchendorf scheint, was Betriebsansiedelungen betrifft, gerade zu boomen. Es gibt aber auch Menschen, die das eher kritisch sehen.

Josef Ehrenberger: Seit dem das Nadelöhr auf der B16 im Zuge des zweigleisigen Ausbaus der Pottendorfer Linie, also die Eisenbahnbrücke, in der Form nicht mehr existiert, fragen sehr viele Firmen bei mir um einen Grund für ihre Betriebsstätte an.

Sie wollen auch Konditionen, wie etwa Wirtschaftsförderungen wissen, die ihnen die Gemeinde bietet. Allerdings war das Betriebsgebiet schon seit den 1970er-Jahren als solches gewidmet. Doch erst jetzt können wir diese Widmungen auch tatsächlich für die Gemeinde verwerten. Ich finde es fast kurios, dass jetzt die Betriebsgebietserweiterung kritisiert wird, während es in den vergangenen 20 Jahren immer geheißen hat, die Gemeinde muss schauen, wie sie zu Firmen kommt, denn nur so fließt auch Geld in Form von Kommunalsteuern in die Gemeindekasse.

Gibt es bei der Firmenauswahl auch Kriterien, welche die Gemeinde berücksichtigt?

Ehrenberger: Zuerst haben wir geschaut, dass Firmen im Ort, die ihren Betrieb ausbauen wollten, im Betriebsgebiet einen neuen Platz finden. Und dann haben wir geschaut, dass Firmen zu uns kommen, die hinsichtlich des Schadstoffausstoßes keine Belastung für Münchendorf darstellen

. Den Kritikern möchte ich noch auf den Weg geben, darüber nachzudenken, dass sich der Charakter des Ortskerns von Münchendorf in all den Jahren nicht geändert hat. Und unser Betriebsgebiet liegt kompakt außerhalb des Siedlungsgebietes. Wir als Gemeinde haben keine großen Bauprojekte vor. Maximal werden vielleicht noch Baulücken geschlossen, doch das wird nicht zu einem exorbitanten Bevölkerungswachstum führen.

Es wurde auch eine Bausperre im und rund um das Zentrum verhängt. Ist das Projekt „Kernzonenbelebung“ damit abgeschlossen?

Ehrenberger: Der Prozess ist nach über zwei Jahren tatsächlich abgeschlossen und wir werden die ausgearbeiteten Bestimmungen am 27. Jänner im Gemeinderat beschließen. Es hat unzählige Kernteam-Sitzungen gegeben, um vor allem die Bebauungsdichte etwa bei den Grundstücken entlang der Hauptstraße neu zu regeln. Fakt ist, dass die Grundstückseigentümer durch die neuen Bestimmungen, die ein jedes Grundstück individuell betreffen, in ihrer Bautätigkeit massiv eingeschränkt werden.

Wie geht es mit dem Hochwasserschutz weiter?

Ehrenberger: Wir haben mittlerweile konkrete Gespräche mit den Grundeigentümern aufgenommen. Ich hätte nicht geglaubt, dass vielen Eigentümern die Vorteile eines funktionierenden Hochwasserschutzes gerade für ihr Grundstück so schwierig zu vermitteln sind. Immerhin handelt es sich dabei um ein hochkomplexes Projekt, in das viele Beteiligte und drei Gemeinden verwickelt sind. Wir sind jetzt so weit gekommen und wollen das Projekt auch zum Abschluss bringen, denn die Chance, funktionierende Hochwasserschutzmaßnahmen umzusetzen, bekommen wir sonst so rasch nicht wieder.

