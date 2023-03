Kabarett-Premiere: Dachgeschoß als Hort der Wuchteln

Sie ist Sängerin, Schauspielerin, bekannt aus Kino und Fernsehen („Die Tafelrunde“, ORF Comedy Challenge, Puls4-„Wer hat's erfunden?“) und - wiewohl erst 33 - erfolgreiche Kabarettistin und Jung-Mama. Das bestätigte auch das Premierenpublikum, das nicht lange brauchte, um sich über Pannagls Gedanken-Dachgeschoß zu amüsieren. Die Perchtoldsdorferin geht dabei unter anderem folgenden Fragen nach: Was bedeutet Work-Life-Balance? Bin ich eine gute Mutter? Was essen wir eigentlich morgen Mittag?



„Es sind auch einige Überraschungsmomente drinnen, die man von mir nicht erwartet hätte“, erzählt PannagI, ebenso wie eigene Lieder, die „sehr gut angekommen sind. Die Premiere hat sich für mich angefühlt wie eine Geburt. Nur ohne Schmerzen. Ich bin sehr glücklich“. Dass sie nach der Vorstellung von vielen Gäste gehört habe, sie hätten sich in vielen Szenen wiedergefunden, zeige ihr, dass die ausgewählten Themen die richtigen sind. Vor allem der Appell zum Körperbewusstsein. Es habe sich ausgezahlt, dass „ich viele Monate in meinem Dachgeschoß geschrieben, geprobt und mein ganzes Herzblut in das neue Soloprogramm hineingesteckt habe“.

Souverän und sicher auf der Bühne

Veronika Rosa Rivo, Pannagls Kabarett-Hälfte bei „RosaBell“, und erst vor Kurzem in der teatro-„Anne Frank“ zu sehen, war begeistert: „Das Programm ist der Wahnsinn. Die Energie, die Isabell auf der Bühne hat, ist unglaublich.“ Angelika Niedetzky, Pannagls Mentorin bei der ORF-Comedy Challenge, war gar „zu Tränen gerührt vor lauter Stolz. Es ist so schön, zu beobachten, wie sich Isabell seit der Comedy Challenge entwickelt hat. Das Kabarett braucht gut Frauen“. Keine Geringere als Star-Kabarettistin Lydia Prenner-Kaspar führte Regie und applaudierte heftig: „Isabell gibt richtig Gas, ist souverän und sicher auf der Bühne. Sie ist ein bunter Hund, ich liebe sehr, was sie macht“.

Weiter geht's am 29. März im Wiener-Metropol, ehe es am 12. April zum Heimspiel im Burgsaal in Perchtoldsdorf kommt, am 5. Mai ist Pannagl mit dem neuen Programm dann in der Bühne Mayer in Mödling zu Gast.

isabellpannagl.com

