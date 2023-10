Belastung auch für das Wild: „Klimawandel ist längst da“

Über 1.000 Jägerinnen und Jäger gibt es im Bezirk Mödling, jedes Jahr kommen etwa 30 neue dazu. Darunter auch zunehmend Frauen, im Bezirk beträgt der Frauenanteil bereits 14 Prozent. Zu den Aufgaben der Jägerschaft gehört, Ausgleich zu schaffen und das Zusammenleben zwischen Mensch und Tier zu stärken. Das geht weit übers Schießen hinaus.

Der Klimawandel ist im Wald längst angekommen und damit auch beim Wild. Unter den Tieren gebe es „Gewinner und Verlierer“, erzählt Bezirksjägermeister Franz Breitenecker aus Perchtoldsdorf. Zu Ersteren zählen vor allem Wildschweine, die sich durch ausreichend Nahrung aus Eicheln und Bucheckern stark vermehren. Zu den Verlierern zählen hingegen Hasen, die bei Sturzregen unter dem nassen Fell leiden und frieren oder denen bei viel Hitze die Gräser zu schnell verdorren. „Wir Jäger sprechen uns mit den Landwirten ab und säen neue Kräuter, die länger grün bleiben und Blühmischungen für die Bienen. Neben Nahrung ist Schatten auch ein wichtiges Thema im Sommer“, berichtet Breitenecker.

Auch Hegeringleiter Florian Fritz (Hegering 2 – Grub), auch bekannt als Chef des Klostergasthauses Thallern, beobachtet, wie das Klima die Wildbestände beeinflusst: „Zum Beispiel bei der Hirschbrunft hat man sehr deutlich gesehen, dass die ungewöhnlich hohen Temperaturen einen Einfluss haben. Es gab viel mehr Nachtaktivität. Wenn man untertags Hirsche röhren gehört hat, dann nur in den Einständen, wo es schattiger ist.“ Wie sich das in Zukunft weiterentwickelt, ist noch schwierig einzuschätzen: „Der Jäger muss sich immer anpassen. Wir können nicht beginnen, in der Nacht zu jagen - weil es nicht funktioniert und nicht erlaubt ist. Wenn schon, dann wird die Pirsch wieder mehr an Bedeutung gewinnen.“ Bereits jetzt seien steigende Rotwildbestände bemerkbar, ein Zeichen, dass es Eingriffe durch die Jägerinnen und Jäger braucht.

Wildschweine bedrohen Landwirtschaft

Hegeringleiter Hans-Georg Hühnel (Hegering 1 – Anninger) beschäftigt aktuell vor allem die Schwarzwildpopulation, die der Landwirtschaft zu schaffen macht. „Hier im Wienerwaldgebiet angrenzend an unsere Kulturlandschaften haben wir sehr viele Wildschweine. Vor der Weinlese waren wir wirklich im Kampf, weil die Schweine die Weingärten besucht haben und sich an unsere Trauben laben wollten“, berichtet Hühnel. Da sei die Jägerschaft gefragt, einzugreifen und die Schäden zu minimieren. Auch die Afrikanische Schweinepest (ASP) sei ein Problem, das gerade besonders genau beobachtet werde: „Ein Damoklesschwert, das über uns hängt. Wir sind gefordert, die Wildschweinpopulation zu reduzieren. Das ist natürlich schwierig, weil die Tiere nachtaktiv sind und tagsüber durch Tourismus aufgeregt werden.“

Balance für Mensch, Tier und Natur

„Unsere Aufgabe ist es, einen gesunden Wildbestand zu erhalten und so zu regulieren, dass es im Einklang mit der umliegenden Natur passt“, sagt Hans-Georg Hühnel. „Besonders wichtig ist es dabei, dass auch die Zivilbevölkerung angehalten ist, sich entsprechend zu verhalten. Dazu gehört richtiges Verhalten im Wald, Lebensräume von Tieren zu respektieren und die eigenen Haustiere nicht unkontrolliert herumlaufen zu lassen.“ Auch Franz Breitenecker betont, wie wichtig eine gute Arbeitsgemeinschaft für das Gleichgewicht in der Natur ist: „Wir arbeiten auch mit den Förstern zusammen, gerade wenn es um Klimawandel geht und welche Bäume wohin kommen. Das funktioniert alles nur, wenn wir uns absprechen.“

Zur Jägerschaft gehöre auch ständiges Lernen und Weiterbilden. Das passiert bei egelmäßigen Jägerstammtischen. „Wir geben uns wirklich viel Mühe, uns mit der Bevölkerung auseinanderzusetzen und auch zu erklären, dass Schießen nicht mehr das Hauptthema ist“, erklärt der Bezirksjägermeister. Am 10. November findet in Gießhübl die Hubertusmesse statt, zu der auch Nicht-Jäger eingeladen sind. Breitenecker wünscht sich, dort mit möglichst vielen Menschen zu sprechen, die Fragen haben: „Ich werde jeden Tag angerufen und gefragt, wie mit man Füchsen, Mardern und Rehen umgehen soll. Da ist es natürlich schön, auch vor Ort mit den Leuten zu reden und mit ihnen zu besprechen, wie wir gemeinsam die Umwelt schützen können.“

Florian Fitz geht gemeinsam mit Sohn Leon und Frau Anja auf die Jagd. Foto: privat