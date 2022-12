Die zehn prägendsten Sport-Ereignisse des Jahres im Bezirk Mödling

Werbung

Der Abstieg der Admira

Unabsteigbar. Ein Begriff, der eng mit der Admira verbunden war. Ein Begriff, der nach der Saison 2021/22 der Vergangenheit angehört. Denn die Südstädter mussten den Gang in die Zweitklassigkeit antreten. Ein wahrer Transfer-Exodus setzte ein, so verließ etwa Captain Andreas Leitner den Verein. Auch wirtschaftlich hatte der Abstieg Folgen für den Verein. Mit dem erhofften sofortigen Wiederaufstieg wurde es nichts. In der 2. Liga rangiert die Admira im Mittelfeld.

Bitterer Abstieg. Die Admira musste nicht nur den Gang in die 2. Liga antreten, sondern auch den Abschied von Captain Andreas Leitner hinnehmen. Foto: APA/Eisenbauer

Von Herzog bis Landerl

Groß war das Medienecho, als Andreas Herzog als Nachfolger von Klaus Schmidt auf der Trainerbank vorgestellt wurde. Der Breitenfurter brachte den Südstädtern aber am Ende den Abstieg ein. Es folgte die Trennung mit dem ehemaligen Teamkicker. Der deutsche Roberto Pätzold übernahm, der musste aber Anfang November seine Sachen packen. Mit Rolf Landerl übernahm ein Trainer mit Stallgeruch. Er war nicht nur als Spieler bereits in der Südstadt, sondern auch als Akademietrainer und Juniors-Coach.

Trennung. Nach dem Abstieg war für Andreas Herzog in der Südstadt Schluss. Roberto Pätzold war ebenso nicht der Heilsbringer, mittlerweile ist Rolf Landerl Admira-Trainer. Foto: APA/Eisenbauer

Das Ende der Juniors

April 2022. Noch bevor der Abstieg der Admira besiegelt war, wurde eine Kooperation mit Traiskirchen besiegelt. Das bedeutete das Aus für die vereinseigenen Juniors in der Regionalliga Ost. Das Ziel? Die Akademie-Spieler und Ergänzungsspieler sollten bei Traiskirchen Minuten sammeln. Das Projekt entwickelte sich aber nicht zwingend so, wie sich die Admira das vorgestellt hat. Nur ein Viertel der Spielzeit entfiel auf Admira-Spieler.

Schlag ein! Traiskirchen-Obmann Werner Trost und Admira-Geschäftsführer Thomas Drabek beschlossen die Partnerschaft. Foto: Admira

Trauer um Admira-Legende

Es war ein Schock, als Anfang November die traurige Nachricht die Runde machte: Gerhard Rodax ist tot. Die blonde Vokuhila-Frisur war zu aktiven Zeiten sein Markenzeichen, ebenso wie sein Torriecher. Gerhard Rodax tanzte im März 1990 durch Spaniens Abwehrreihen, erzielte das Siegtor zum 3:2. Ein paar Monate später drückte er bei der WM-Endrunde in Italien gegen die USA einen Querpass über die Linie.

Der gebürtige Tattendorfer wechselte danach zu Atletico Madrid, gewann mit den Rot-Weißen die Copa del Rey. Schon zuvor setzte sich der bescheidene Stürmer in der Südstadt ein Denkmal, avancierte in der Saison 1989/90 zum Bundesliga-Torschützenkönig, war der drittbeste Torschütze Europas. Die Admira landete dank Rodax‘ 35 Saisontreffern auf dem dritten Platz. Doch nicht nur am Fußballplatz war er erfolgreich. Mit seiner Tennishalle in Traiskirchen baute sich Rodax schon zu aktiven Zeiten ein zweites Standbein auf, führte diese bis zuletzt.

Trauer. Gerhard Rodax verstarb im Alter von 57 Jahren. Foto: Malcolm Zottl

Ein Jahr für das Achau-Geschichtsbuch

Gelingt dem SC Achau heuer der große Wurf? Die Gössinger-Elf holte sich mit den Herbstmeister-Titel. Ein seltenes Ereignis. Denn in den letzten 25 Jahren war Achau dieses Kunststück noch nie gelungen. Gelingen am Ende sogar der Mega-Coup und die Meisterschaft, dann ist das überhaupt eine Neuzeit-Premiere. Der letzte Meistertitel datiert von 1955. „Wir werden alles dran setzen, dass wir heuer aufsteigen“, erklärt Trainer Michael Gössinger. Vorbei ist es mit dem Wegschieben des Favoriten-Status’. „Wir sind vorne und der Gejagte. Und ja, natürlich sind wir auch der Favorit.“ Sechs Punkte beträgt der Vorsprung der Achauer auf die Jäger.

Coup in Reichweite. Achau und Trainer Michael Gössinger träumen vom ersten Titel seit 1955. Foto: Richard Dorninger

Landesligisten überzeugten

Für die ganz großen Erfolge hat es beim Landesliga-Duo Brunn und Vösendorf nicht gereicht, dennoch feierten die beiden Achtungserfolge. In der abgelaufenen Saison rangierte Vösendorf unter Trainer Christoph Knirsch auf dem zweiten Platz, die Brunner lauerten dahinter auf Platz drei. In der neuen Spielzeit liegen die Vösendorfer unter Spielertrainer Sascha Steinacher auf dem fünften Platz, die Brunner lauern auf dem dritten Platz hinter Korneuburg und Wolkersdorf.

Vorne dabei. Brunns Klemens Obitsch und Vösendorfs Georg Nemetschek mischen vorne mit. Foto: Dominik Schneidhofer

Triple für Hypo

Die Handballerinnen von Hypo NÖ waren auch in diesem Jahr nicht zu schlagen. Die Kovacs-Girls holten Meisterschaft, Cup und Supercup - und damit das Triple. In der laufenden Meisterschaft sind die Südstädterinnen immer noch ungeschlagen und sind Tabellenführerinnen.

Trophäen geholt. Für Hypo und Lilly Fehringer gab es in der Saison gleich drei Titel zu feiern. Foto: Malcolm Zottl

Rangers mit Bestleistung

Seit 2019 gewannen die Mödlinger Footballer kein Spiel in der Austrian Football League. Heuer änderte sich das nach der Ligareform. Die Rangers verpassten als Fünfter die Play-offs nur knapp. Besser waren die Mödlinger in ihrer AFL-Geschichte noch nie. Auf die erhoffte Halbfinalteilnahme muss das Team rund um Quarterback Benjamin Bräuer jedoch weiterhin warten.

Beste Leistung. Für die Rangers und Quarterback Benjamin Bräuer schaute Platz fünf heraus. Foto: Rangers

Der schnellste Mann Österreichs

Es ist geschafft: Der Perchtoldsdorfer Markus Fuchs darf sich schnellster Österreicher aller Zeiten nennen. Nach seinem Saisoneinstieg Ende Mai sahen nicht nur Experten eine realistische Chance für Fuchs, sich den Uralt-Rekord über 100 Meter zu sichern. Der Rekordmarke von 10,15 Sekunden – im Jahr 1988 von Andreas Berger erzielt – war nahe gekommen. Nach neun Versuchen, die dem Rekord teilweise sehr nahegekommen waren, sollte es beim zehnten Start für das Aushängeschild des ULC Riverside Mödling endlich so weit sein – 18 Jahre, nachdem er seine Leichtathletikkarriere begonnen hatte.

Geschafft! Der Perchtoldsdorfer Markus Fuchs ist über 100m der schnellste Österreicher. Foto: ÖLV/Unfried

Weltmeisterin aus Perchtoldsdorf

Es war ein Stück Sportgeschichte, dass das Team Austria Cheerleading bei der Weltmeis terschaft in den USA geschrieben hat. Mehr als 51 Nationen waren vertreten. Und am Ende setzte sich Österreich in der Kategorie „Senior All Girl Elite" durch – Weltmeister! Mittendrin bei den siegreichen Cheerleaderinnen: Katharina Schambron aus Perchtoldsdorf. „Es ist ein unbeschreibliches Gefühl und nicht in Worte zu fassen, was da passiert ist", konnte es Schambron nicht glauben. Aufgrund ihrer Leistung wurde Schambron zudem zur NÖN Sportlerin des Jahres 2022 für den Bezirk Mödling nominiert.

Geehrt. Nach dem Weltmeistertitel bekam Katharina Schambron (l.) von Perchtoldsdorf-Bürgermeisterin Andrea Kö das Sportehrenzeichen in Gold verliehen. Foto: Paminger

