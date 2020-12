Segen für die Schulkapelle. Die Schulkapelle der HTL Mödling ist seit der letzten Neugestaltung 1962 in die Jahre gekommen. Der Wunsch nach einem flexibleren und vor allem helleren Raum, in dem man Gottesdienste feiern kann, in denen Priester und Altar auch räumlich im Mittelpunkt stehen, wird laut. Im Schuljahr 2013/14 machen Bettina Bauer, Katharina Kraus, Elisabeth Pinheiro de Freitas und Sophie Wistawel aus der Abteilung „Innenarchitektur“ die Neugestaltung der Schulkapelle zum Thema ihrer Diplomarbeit, 2017 gibt der damalige Schulleiter Harald Hrdlicka den Startschuss für den Umbau. Bischofsvikar Petrus Hübner segnet im Jänner im Rahmen eines Festgottesdienstes gemeinsam mit (Schul-)Kirchenrektor Josef Denkmayr und Mödlings Stadtpfarrer Richard Posch die Kapelle, die „eigentlich auf Grund der Dimension schon eine Kirche ist“.

Spatenstich Gymnasium Mödling-Keimgasse. Für die „traditions- und erfolgreiche Bildungseinrichtung“ wird es ernst, der Umbau- und Neubau startet zur Freude von Direktor Michael Päuerl im Jänner. Die räumlichen Gegebenheiten konnten in den vergangenen Jahren mit dem Ruf der Keimgasse als „Talente-Förderschmiede nicht ganz mithalten“, lässt Päuerl nicht unerwähnt. Wander- und Containerklassen sind Umstände, mit denen 1.000 Schülerinnen und Schüler sowie etwa 100 Lehrerinnen und Lehrer zu kämpfen haben. Nach der Erweiterung und Sanierung haben „wir endlich auch die räumliche Qualität, um Bildung voranzutreiben. Immerhin bewegen wird die Zukunft junger Menschen“. Ab Herbst 2022 gibt es einen Top-Schulstandort mit Dreifach-Turnhalle, Sportfläche am Dach einen sanierten und aufgestockten Altbestand.

Bürgerbeteiligung. Im September gibt Guntramsdorfs Bürgermeister Robert Weber, SPÖ, den Startschuss für ein Bürgerbeteiligungsprojekt. Zunächst gibt es eine Online-Bürgerbefragung über die künftige Gestaltung des Ortes. Als die größten Herausforderungen für die nächsten fünf Jahre haben die Teilnehmer die Bereiche Verkehr, Klima & Umwelt, leistbares Wohnen sowie Ortsbild definiert.

Generationenhaus wird doch gebaut. Im Juli 2017 bringt Ortschef Ferdinand Köck, ÖVP, seine Pläne zur Errichtung eines Kindergartens und eines Gebäudes für Betreutes Wohnen am Areal der ehemaligen landwirtschaftlichen Fachschule erstmals in den Gemeinderat. Aus einem Bauträgerwettbewerb 2018 geht der gemeinnützige Bauträger WET als Sieger hervor. Im März 2018 reicht die Opposition unvermutet eine Aufsichtsbeschwerde bei der Bezirkshauptmannschaft Mödling ein, um den Beschluss zur Umsetzung des Generationenhauses „ohne konkrete Kostenaufstellung“ überprüfen zu lassen. SPÖ-Fraktionsvorsitzender Christian Tschirk spricht von einer „Blanko-Unterschrift des Gemeinderates zum Abschluss eines Baurechtsvertrages, obwohl die genauen Kosten, die da auf uns zukommen, noch nicht am Tisch liegen“.

Um die Wogen zu glätten, wurde ein Baumeister beauftragt, der das Projekt nochmals durchplant, um die Kosten seriöser abschätzen zu können. Die ÖVP legt im Juli dem Gemeinderat die Pläne für das von ihr forcierte Generationenhaus vor und blitzte prompt ab: Lediglich 11 von 23 Mandataren stimmten dem Baurechts- und dem Mietvertrag zu. Bürgermeister Köck erwartete von den „Blockierern konkrete Vorschläge“. Im August kommt es nach mehreren Gesprächsrunden zum Umdenken: Vertreter von ÖVP, SPÖ und Grünen einigen sich auf eine gemeinsame Vorgangsweise. Im November unterzeichnen WET-Direktor Christian Rädler und Bürgermeister Ferdinand Köck im Gumpoldskirchner Rathaus den Baurechtsvertrag. „Mit dem Vertragsabschluss steht einer Realisierung dieses Zukunftsprojekts nichts mehr im Wege“, freut sich der Ortschef.

Neuer Amtsleiter in Guntramsdorf. Der ehemalige Amtsleiter in Guntramsdorf wird im August 2018 von Bürgermeister Robert Weber, SPÖ, wegen angeblich gravierender Verstöße gegen das Dienstrecht suspendiert. Seit damals tobt ein Rechtsstreit zwischen der Gemeinde und dem ehemaligen Amtsleiter. Das Landesverwaltungsgericht in St. Pölten hat seine Suspendierung im Mai 2019 aufgehoben. Bewegung dürfte aber in die gesamte Causa erst kommen, wenn das parallel dazu bei der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt anhängige strafrechtliche Verfahren rund um Betrugsvorwürfe abgeschlossen ist und auch die bei der Bezirkshauptmannschaft Mödling eingerichtete Disziplinarkommission zu einem Ergebnis gekommen ist. Interimsmäßig hat Amtsleiter Alexander Weber die Funktion übernommen, im November hat der Gemeinderat Wilhelm Kroneisl zum neuen Amtsleiter bestellt. Die Opposition ist über den Zeitpunkt der Bestellung nicht glücklich. NEOS-Fraktionsvorsitzender Florian Streb kritisiert „die weitere Erhöhung der Personalkosten“ und hätte lieber „auf die Gerichtsentscheidung gewartet, ob der alte Amtsleiter an seinen Posten zurückkehren darf“.

Sommerspiele in Schwebe. Die Gemeinde kann das Budget für die Sommerspiele Perchtoldsdorf nicht stemmen. Erst im März wird es Klarheit geben, ob Sponsoren den „Zerbrochnen Krug“ von Heinrich Kleist vor Burg Perchtoldsdorf sichern können.

Bundespräsident im Wienerwald. Bundespräsident Alexander Van der Bellen besucht im Oktober das Forstrevier Hinterbrühl in der Gemeinde Wienerwald (siehe Bild ganz oben). Auch Bürgermeister Michael Krischke, ÖVP, lässt sich die Führung nicht entgehen. Revierförster Sepp Brenner erklärt, warum hier ein „klimafitter Wald der Zukunft“ wächst. Gefördert wird das Wachstum durch Lärchen, Eichen und Buchen, vermieden wird alles, was eine Monokultur fördert.

Öko-Park auf Schiene. Nach über 200 Diskussionen und drei Jahren intensiven Brainstormings präsentiert die Gemeinde im Franz Fürst-Freizeitzentrum das Ortsentwicklungskonzept präsentiert. An die 300 Bürgerinnen und Bürger staunen nicht schlecht, als Bürgermeister Herbert Janschka, ÖVP, anhand einer Visualisierung auch eine Lösung für die Umsetzung des Öko-Parks am noch brach liegenden Areal beim Palmers-Haus verkündet: Zuerst wird entlang der B17 vom Sportzentrum Richtung SCS ein Wald aufgeforstet – die Rede ist von 15.000 Bäumen – , erst dann erfolge der Startschuss für den Öko-Park, betont der Ortschef. Auch die Erreichbarkeit scheint geklärt: der Öko-Park wird direkt über die A2-Zubringer erreichbar sein.

Warte hat wieder Zukunft. Die „Kaiser Franz Joseph I.-Jubiläums-Warte“ am Anninger muss 2019 nach einer bautechnischen Begutachtung für Besucher aus Sicherheitsgründen gesperrt werden. Die Kosten für den notwendigen Neubau kann der für die Warte verantwortliche „Verein der Naturfreunde in Mödling vom Jahre 1877“ mit Sitz in Mödling nicht allein tragen. Die intensiven Bemühungen um finanzielle Unterstützung tragen nunmehr Früchte. Vereinsobmann Leopold Lindebner berichtet im November, einen prominenten Sponsor gefunden zu haben. Professor Johann Graf, Gründer der Novomatic-Gruppe, habe sich bereit erklärt, aus privaten „Kunst- und Kulturförderung“-Mittel 250.000 Euro beizusteuern. Auch die Landeswirtschaftsagentur ecoplus wird sich an der Neugestaltung finanziell beteiligen – ebenso wie die sechs „Anninger-Gemeinden“ Gaaden, Hinterbrühl, Mödling, Guntramsdorf, Gumpoldskirchen und Wiener Neudorf. Mitte 2021 soll die neue, etwas höhere Warte bereits eröffnet werden.

Wärmelieferung gesichert. Sorgen haben die an das Fernheizwerk (ehemals Fernwärmegenossenschaft, gegründet von Altbürgermeister Leopold Schmölz) angeschlossenen Sulzer, ob die Übergabe an die Firma Treeeco beziehungsweise deren Nachfolgeunternehmen ENGIE klaglos über die Bühne geht. Sie fürchten, im Herbst und vor allem im Winter heiztechnisch unversorgt zu sein. Inzwischen sind die Um- und Ausbauarbeiten voll im Gange – unterbrochen allerdings von einem Baustopp. „Die Verhandlung über die Heizzentrale ist verschoben, weil es nicht klar ist, ob es sich um einen Um- oder einen Zubau handelt“, erläutert Christoph Walla, ENGIE. Inzwischen geht der Bau der Anlage wieder zügig voran, die erste Anlieferung von Hackgut ist Ende Jänner vorgesehen. Frieren müssen die Kunden jedenfalls nicht: Sie werden vorübergehende über eine mobile Anlage versorgt.

