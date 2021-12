Das war das Jahr 2021 im Bezirk Mödling

Rekord-Wände sollen den Lärm dämmen

Mega-Projekt der ASFINAG auf der A2 im Bereich Wiener Neudorf vor Jahresende abgeschlossen: Alle neuen Lärmschutzwände der A2 Fahrtrichtung Graz sind aufgebaut, die letzten Arbeiten werden kurz vor Weihnachten fertiggestellt. Eine Abnahmeprüfung ist erfolgt, alles weist darauf hin, dass die neuen Lärmschutzwände zu 100 Prozent ihre Aufgabe erfüllen, zeigt man sich bei der ASFINAG erfreut.

Auch von der Gemeinde kommen positive Rückmeldungen, immerhin soll es für etwa 5.300 Anrainerinnen und Anrainer leiser werden. Kernstück des Projekts ist die 13 Meter hohe Wand zum Schutz der Siedlung zwischen dem Eumigweg und der Hauptstraße, eine weitere Wand – mit einer Höhe von 5,5 Meter – entsteht zwischen der Anschlussstelle Mödling und Lkw Müller.

Auf den Gemeindestraßen direkt in Wiener Neudorf werden im Bereich des Eumigweges und im Bereich der Hauptstraße Lärmschutzwände bis 7,5 Meter Höhe errichtet, die bestehenden Wände südlich der Hauptstraße werden saniert und verbessert. Die 15-Millionen-Euro-Investition ändert nichts an der Forderung der Gemeinde: Bürgermeister Herbert Janschka, ÖVP, will endlich den 80er auf der A2 durchsetzen.

Großbrand: Polizei muss übersiedeln

Großbrand im Februar im Zentrum von Perchtoldsdorf - über 90 Mitglieder von drei freiwilligen Feuerwehren kämpfen gegen die Flammen. Der Dachstuhl des Hotels „Schindler“ und die Polizeiinspektion am Marktplatz bzw. Brunner Gasse stehen in Vollbrand.

Vor allem der Dachstuhl des Polizeigebäudes wird arg in Mitleidenschaft gezogen. privat

Vor allem das Polizeigebäude ist arg in Mitleidenschaft gezogen. Der Dachstuhl ist einsturzgefährdet, die Innenausstattung samt der Informations- und Kommunikationstechnik sind unbrauchbar geworden, Wasserschäden gibt’s in der gesamten denkmalgeschützten Substanz. Waffen, Munition und Akten können gesichert werden.

Die Dienststelle wird geschlossen, das Team rund um Inspektionskommandant Wolfgang Laschober macht sich auf die Suche nach einer Unterkunft. Die Marktgemeinde schlägt eine Container-Lösung am Areal des Eislaufplatzes vor, schlussendlich übersiedelt man zu den Kolleginnen und Kollegen der Polizeiinspektion Brunn am Gebirge.

Auslöser für den verheerenden Brand, bei dem niemand verletzt wird, ist eine defekte Verteilerdose im Nachbargebäude der Polizeiinspektion, bestätigt Erich Rosenbaum, Leiter der Brandermittlung im Landeskriminalamt Niederösterreich.Im Februar oder März geht es, so der bauliche Zeitplan der umfangreichen Sanierung hält, für die Beamtinnen und Beamten wieder zurück nach Perchtoldsdorf, ist Bezirkspolizeikommandantin Gertraud Haselbacher zuversichtlich.

„Seegrotte“ bleibt dunkel

Seit Mai 2019 ist die Seegrotte, Hinterbrühls einstiges Top-Ausflugsziel, geschlossen. Umfangreiche Instandsetzungsarbeiten sind durchgeführt, der Eingangsbereich ist erneuert, ein Konzept für eine „Seegrotte neu“ liegt vor. Die neuen Betreiber, Pia Maria Krebs und Christian Kloib hofer wollen ein Schaubergwerk eröffnen. Doch noch immer sind die Tore geschlossen. „Es handelt sich um unterschiedliche Rechtsauffassungen“, erläutert Krebs, selbst Juristin: „Das Mineralrohstoffgesetz sieht für Besucherführungen unter Tage zwei Arten von Berechtigungen vor – den Schaubergwerksbetriebsplan und die Fremdenbefahrung.“ Die Sache liegt beim Bundesverwaltungsgericht. „Es hat sich nichts getan“, bedauert Krebs vor dem Jahreswechsel, dabei „wollten wir eigentlich im März aufsperren“.

Pia Maria Krebs und Christian Kloibhofer warten nach wie vor auf das Go zum Öffnen der „Seegrotte“. Schätzle

Föhrenwald in Flammen

Anfang April hält ein Brand im Mödlinger Waldgebiet zwischen „Goldener Stiege“ und Brühler Straße die Mitglieder von insgesamt sieben Feuerwehren auf Trab. Einsatzleiter Peter Lichtenöcker, Kommandant der FF Mödling, reagiert sofort – und richtig: „Aufgrund der Lage haben wir in den ersten zehn Minuten entschieden, dass eine Brandbekämpfung aus der Luft notwendig ist“. Zu diesem Zweck werden Hubschrauber des Innenministeriums angefordert, um mit einem Löschbehälter Wasser über der Brandstelle abzuwerfen. Auslöser des Brandes dürfte ein illegales Lagerfeuer gewesen sein.

Innenministerium

Wichtige Positionen neu besetzt

Gertraud Haselbacher aus Saubersdorf (Bezirk Neunkirchen) tritt die Nachfolge von Peter Waldinger an und wird im März Bezirkspolizeikommandantin (250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in elf Dienststellen). Für sie ist beruflich klar: „Ich möchte nicht etwas machen, das alle machen.“ Diesen Wunsch hat sie nach der Lehre zur Industriekauffrau in die Tat umgesetzt, denn mit 19 sieht Haselbacher in Wien ein Plakat: „Die Polizei sucht dich“. Seit August ist das Bezirkspolizeikommando fest in Neunkirchner Hand: Andreas Cihlar aus Raglitz (Katastralgemeinde von Ternitz) wird Bezirkspolizeikommandantin-Stellvertreter.

Oberstleutnant Gertraud Haselbacher. privat

Auch bei der Feuerwehr gibt es einen Wechsel an der Spitze: Michael Bruckmüller aus Breitenfurt wird zum Bezirksfeuerwehrkommandanten gewählt. Er folgt auf den Gumpoldskirchner Richard Feischl an. Stellvertreter bleibt Christian Giwiser aus Achau, neuer Verwalter ist Markus Friedl aus Sulz im Wienerwald.

Bezirksfeuerwehrkommandant Michael Bruckmüller. BFKDO

Wackelkreuz erneut saniert

Das einmal mehr durch den Absturz schwer beschädigte Gipfelkreuz, das den höchsten Punkt am Mödlinger Frauenstein ziert, wird im März dank der Initiative von Stadtrat Gert Zaunbauer, ÖVP, fachgerecht und kostengünstig repariert. Die Naturfreunde, denen das „Wackelkreuz“ einst geschenkt wurde, verfügen nicht über die finanziellen Ressourcen. Hilfe kommt aus Perchtoldsdorf. „Rudi Lachmann, der über unser Problem im NÖN-Beitrag aufmerksam wurde, ist der rettender Engel des Kreuzes“, strahlt Zaunbauer. Lachmann, ehemaliger Schlossermeister, nunmehr Pensionist, nimmt sich kostenlos der „Operation“ des Kreuz-Patienten an, der wenig später wieder am Ort der Bestimmung verankert wird.

Gert Zaunbauer (r.) weiß das Wackelkreuz bei Rudi Lachmann in besten Händen. privat

Spatenstich im Obstgarten

In Gumpoldskirchen erfolgt nach jahrelanger Planung und Vorbereitung der Startschuss zum Projekt „Generationenhaus“. Am Areal der ehemaligen landwirtschaftlichen Fachschule in der Schellmanngasse werden im ersten Bauabschnitt von der WETgruppe 19 Einheiten für Begleitetes Wohnen, ein dreigruppiger Kindergarten und ein Multifunktionsraum für Vereine errichtet. Im alten Lehrerhaus am Areal entstehen zehn Wohneinheiten für junge Menschen. Die Bezeichnung der einzelnen Objektteile wird über ein Bürgerbeteiligungsprojekt erarbeitet. Bepflanzungen, Farben und Namen sollen den Charakter der Grundstückbezeichnungen unterstützen.

Ausgezeichnete Autorin

Raphaela Edelbauer (31) aus Hinterbrühl, langjährige Mitarbeiterin der Mödlinger NÖN, erhält im November für ihren Roman „Dave“ den Österreichischen Literaturpreis. Im Dezember ist sie neben Konstantin Wecker Stargast in der ORF-Show „Willkommen Österreich!“ mit Christoph Grissemann & Dirk Stermann. Für die Autorin ist es „relativ absurd, in Sendungen aufzutreten, die man schon gesehen hat, seit man ein Kind war. Vor allem, wenn die Moderatoren Kabarettisten sind, und man nur beten kann, etwas Schlagfertiges zu sagen“.

Erfolgreiche Autorin: Raphaela Edelbauer. ORF/Zach-Kiesling

500 Jahre Wehrturm

Die „Airbags“ kommen beim Publikum weniger gut an. Pam

Das Jahr steht ganz im Zeichen des Perchtoldsdorfer Wahrzeichens, das vor einem halben Jahrtausend fertiggestellt wurde. Die Aktionen sind mannigfaltig: Die Künstlerin Nilbar Güreş verpasst dem altehrwürdigen Turm im Juni „Airbags“, die Schutz und Atem symbolisieren. Im September füllt sich die Festtafel am Marktplatz, zu der die Marktgemeinde und die röm.-kath. Pfarre laden. Die mit weißen Tischtüchern und Nummern versehenen Heurigengarnituren erstrecken sich vom Leonhardibrunnen bei der Elisabethstraße bis fast zur Einmündung in die Wiener Gasse – ein insbesondere vom Turm wahrhaft imposanter Anblick als ein starkes Zeichen des Miteinanders in der örtlichen Gemeinschaft.

Im Oktober zelebriert Pfarrer Josef Grünwidl eine Festmesse, die live von ORF und ZDF ausgestrahlt wird. Der beeindruckende Abschluss des Jubiläumsjahres gipfelt in einer Video-Lichtshow („Turm-Mapping“), mit der das international renommierte Projektionskunst-Kollektiv „Lumine Projections“ die Zuseher begeistert.

Die Lichtshow sorgt hingegen für Begeisterungsstürme. privat

Radweg entlang der B17 wird Realität

Der Ausbau des Radwegenetzes entlang der B17 zwischen Wiener Neudorf und Guntramsdorf steht kurz vor der Realisierung. Gemeinderat David Loretto, SPÖ, setzt sich massiv für einen sicheren Weg entlang der Triester Straße ein: „Das Ziel ist eine durchgängige Strecke von der SCS bis in unseren Ort.“ Auch die Querung der Triesterstraße am Eurovelo 9 soll attraktiver gestaltet werden.

Loretto betont die Dringlichkeit einer sicheren Fahrradstrecke entlang der B17 und hofft auf einen raschen Baubeginn Anfang 2022: „Die Pläne zum Lückenschluss sind bei der Bezirkshauptmannschaft eingereicht. Auch sämtliche Verhandlungen mit betroffenen Grundeigentümern konnten positiv abgeschlossen werden.“

Der Verlauf des künftigen Radwegs entlang der B17 ist bereits sichtbar. Rogy

Wirbel rund um die Brunner Heide

Ende 2020 beginnen plötzlich Baumrodungen, die als „routinemäßige Grundstückspflege“ tituliert werden. Das Areal wird eingezäunt und für Erholungssuchende gesperrt. Die Bürgerinitiative „Rettet die Brunner Heide“ sammelt fast 4.000 Unterschriften und wendet sich an die Behörden, um einen Stopp der Arbeiten zu erreichen. In einem Feststellungsbescheid der Bezirkshauptmannschaft Mödling wird das Gebiet im März zum „Wald im Sinne des Forstgesetzes“ erklärt.

Bürgermeister Andreas Linhart, SPÖ, schließt aus, dass „eine Umwidmung von Grünland in Bauland“ stattfindet und möchte die Brunner Heide als Naturdenkmal eingestuft sehen. Auf Vösendorfer Gebiet wird es hingegen ernst: Im Herbst ist die Rede davon, dass die Grundstücksbesitzerin, die „RainerGruppe“, ein verkehrsintensives Logistikzentrum errichten will. Nach zahlreichen Gesprächen kann Vösendorfs Bürgermeister Hannes Koza, ÖVP, aufatmen: „Microsoft hat sich mit uns darauf geeinigt, ein hochmodernes Rechenzentrum zu errichten.“ Das wird bis 2030 CO₂-neutral sein, berichtet Koza.

Anrainerinnen und Anrainer kämpfen um die Brunner Heide. privat

40 Jahre „Hektiker“

Zum Jubiläum der „Hektiker“ gibt’s auch 40 Jahre nach der Gründung der legendären Gruppe aus dem Gymnasium Keimgasse rund um Wolfgang „Fifi“ Pissecker, Florian Scheuba, Werner Sobotka und Viktor Gernot (er hat 1994 Mini Bydlinski abgelöst) gemäß des Mottos des Abends „Keine Fragen?“ Schlagfertig, spontan wie eh und je – und auch das rote Original-Ringertrikot („Bumm, zack, in die Goschn!“) ist auf der Sommerspiele-Bühne in Perchtoldsdorf im Juli mit dabei.

Dworak

Volksbefragung mit klarem Votum

Strom für 10.000 Haushalte und Wärme für 15.000 Haushalte – das soll mit der geplanten Errichtung eines Biomasseheizkraftwerkes in Biedermannsdorf ermöglicht werden. Die Anlage mit kombinierter Strom- und Wärmeproduktion soll eine jährliche CO₂-Einsparung von 25.000 Tonnen bringen.

Sollte, denn aus dem Projekt wird nichts: Die FPÖ geht so wie eine eigens gegründete Bürgerinitiative auf die Barrikaden, die Argumente der ÖVP überzeugen sie genauso wenig wie die der Grünen. Als vehementer Gegner des Projekts agiert auch Vizebürgermeister Sepp Spazierer, SPÖ, beruflich selbst bei einem Energieunternehmen, Wienstrom, engagiert.

In einer Volksbefragung im Mai sprechen sich 80,11 Prozent der wahlberechtigten Biedermannsdorfer gegen das Projekt am angepeilten Standort aus. Die Wahlbeteiligung beträgt 54 Prozent.

So hätte das Naturwärme-Kraftwerk aussehen sollen. Ein Teich und ein Wald rundherum wären die ökologischen Maßnahmen gewesen. EVN

Bürgermeisterin Beatrix Dalos, ÖVP, steht bis zuletzt hinter der Errichtung des Heizkraftwerkes, „weil wir die Energiewende nicht schaffen werden, wenn jeder schreit, wenn auf seinem Grund und Boden ein Biomassekraftwerk gebaut werden soll, das manchen nicht ins Konzept passt“. Auch die Grünen sehen in dem Projekt einen Beitrag zum Klimaschutz. Wie’s nun weitergeht? „Wir suchen im Bezirk Mödling einen anderen Standort. Die Nachfrage nach Biomasse-Wärme ist enorm“, bekräftigt EVN-Sprecher Stefan Zach. „Wir sind guter Dinge, dass wir einen geeigneten Standort finden.“

Schulstraße hat doch Bestand

Um in Perchtoldsdorf die Sicherheit der Fußgänger zu erhöhen, wird im September in der Sebastian Kneipp-Gasse (Volksschule, Kindergarten) ein morgendliches Fahrverbot zwischen 7.30 und 8 Uhr verordnet. Der Wirbel rund um die „Schulstraße“ ist anfangs enorm.

Haunold

Die bald daraufhin eingeleitete Evaluierung durch Befragung der betroffenen Anrainer und Eltern führt durchaus überraschend zu einer eindeutigen Zustimmung. Nun wird an Details gefeilt – unter anderem liegt ein Antrag bei der Bezirkshauptmannschaft Mödling: Um die Zufahrt zu den Ärzten und Apotheken zu ermöglichen, wird eine Zusatztafel „Ausgenommen Zufahrt zu Gesundheitsdiensten“ beantragt; die Verkehrsverhandlung erfolgt im neuen Jahr.

Bürgermeisterin Andrea Kö freut sich, dass „wir die Bedürfnisse der verschiedenen Bevölkerungsgruppen berücksichtigen konnten. Ein Musterbeispiel, dass Kooperation die Grundlage für gutes Miteinander ist“.

Anninger ist wieder komplett

Dank vieler Unterstützer wird der Neubau der Kaiser-Jubiläumswarte Realität: Als er sich im Frühjahr 2019 überreden lässt, den Vorsitz des „Vereines der Naturfreunde in Mödling vom Jahre 1877“ zu übernehmen, ist für Leo Lindebner klar: „Es wartet viel Arbeit auf uns.“ Der Mödlinger ÖVP-Stadtrat und ehemaliger Leiter der Bezirksforstinspektion Neunkirchen zieht als Netzwerker seine Fäden.

Obmann Leo Lindebner mit dem Modell der Kaiser-Jubiläumswarte. „Die Bemühungen haben sich gelohnt, vor allem die neue Warte ist bereits ein Frequenzbringer am Hausberg der Mödlingerinnen und Mödlinger.“ Dworak

Mit Erfolg kann ein Mega-Projekt umgesetzt werden: Der Neubau der Kaiser-Jubiläumswarte am Anninger wird im März begonnen, bereits im Juni wird der 20 Meter hohe Aussichtsturm seiner Bestimmung übergeben. Finanziell gestemmt werden kann der Neubau durch die Unterstützung der „Anninger-Anrainergemeinden“ Mödling, Gaaden, Hinterbrühl, Guntramsdorf, Gumpoldskirchen und Wiener Neudorf und Novomatic-Gründer Professor Johann Graf, der in einem notariellen Schenkungsvertrag 250.000 Euro überweist. Und die Landes-Wirtschaftsagentur ecoplus steuert 270.000 Euro bei; mit der Auflage, gemeinsam mit „Wienerwald-Tourismus“ ein Folgeprojekt „Anninger-Wandern“ umzusetzen.

Ressourcen schonen

Der Verein LandLuft zur Förderung von Baukultur hat im September den Baukulturgemeinde-Preis verliehen. Die Stadtgemeinde Mödling ist unter den vier Preisträgern. In Mödling werde „kein zusätzliches Bauland gewidmet, mit den unbebauten Flächen sparsam umgegangen und in der Planung klare Rahmenbedingungen geschaffen“, heißt es unter anderem in der Begründung. Sehr zur Freude von Bauamtsdirektor Werner Deringer, Vizebürgermeisterin Silvia Drechsler, SPÖ, Bürgermeister Hans Stefan Hintner, ÖVP, Vizebürgermeister Rainer Praschak, Grüne, und Planungsreferats-Leiterin Marita Widmann.

Bernhard Garaus

Politische Neubesetzungen

Martin Schuster verlässt nach 19 Jahren als Bürgermeister die Perchtoldsdorfer Kommunalpolitik. „Ich hatte das Gefühl, dass die Zeit für ein neues Team jetzt reif ist“, begründet er den Schritt. Sein Mandat als ÖVP-Landtagsabgeordneter behält er. Mit Andrea Kö wird im Juni erstmals eine Bürgermeisterin in das verantwortungsvolle Amt gewählt. Einen Wechsel an der Ortsspitze gibt es auch in Hennersdorf.

Drei Bürgermeister auf einen Blick: Perchtoldsdorfs Ortschefin Andrea Kö mit Vorgänger Martin Schuster und dessen Vorgänger Jürgen Heiduschka. Haunold

Dort allerdings krankheitsbedingt. Ferdinand Hausenberger, ÖVP, laboriert an den Folgen einer schweren Covid-19-Erkrankung, der bisherige Vizebürgermeister Thaddäus Heindl steigt im Juni zum Bürgermeister auf. Vizebürgermeisterin wird Simone Kubo, ÖVP. In Gaaden folgt Christine Kraus im Dezember Christian Brenn als Vizebürgermeisterin (beide „Wir Gaadner“), kurz zuvor übernimmt Daniel Steinbach, Grüne, eben jene Funktion in Kaltenleutgeben von Gabriele Gerbasits, Grüne. Auch in Gießhübl gibt es einen „grünen“ Wechsel. Sabine Möstl wird im Oktober statt Martin Rödhammer Vize-Ortschefin.