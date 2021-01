Südbahn-Ausbau

Der Grundstein für den viergleisigen Ausbaus der Südstrecke zwischen Wien-Meidling wurde im Vorjahr gelegt. Das Mega-Projekt soll künftig den 10-Minuten-Takt der S-Bahn in diesem Bereich ermöglichen und eine zusätzliche Haltestelle „Brunn Europaring“ sowie die Auflassung von zwei beschrankten Kreuzungen in Mödling (Grenzgasse und Schiller-Straße – hier wird über eine Unterführung diskutiert) zum Inhalte haben. Derzeit befindet sich das Projekt am Beginn der konkreten Planungen. Heuer werden erste geotechnische Erkundungsarbeiten und Vermessungen zwischen Meidling und Mödling stattfinden. Die Umsetzung ist bis 2032 angedacht.

Sauer-Stiftung

Die Umsetzung des Wohnprojektes bei der ehemaligen Sauer-Stiftung in Hinterbrühl unweit des SPAR-Marktes dauert länger als geplant. „Der Widmungsprozess war komplexer als gedacht“, erläutert Ortschef Erich Moser, ÖVP: „Es waren eine Felssprengung sowie ein aufwendiges Wasserrechts- und Bodengutachten notwendig.“ Allerdings ist noch eine weitere Bodenuntersuchung hinsichtlich der Gipsvorkommen und der Möglichkeit der Unterkellerung der Gebäude nötig und schon beauftragt. Auf dem Areal sollen Wohneinheiten entstehen und dazu 30 weitere für betreutes Wohnen. Moser hofft, dass das Projekt noch im Frühling ausschreibungsreif ist.

Mitsprache gewünscht

In Guntramsdorf läuft ein Projekt zur Bürgerbeteiligung. Alle Wünsche und Anregungen der Bewohner, die in einer Online-Umfrage gesammelt wurden, werden derzeit in vier Arbeitsgruppen diskutiert. Als größte Herausforderungen für die nächsten fünf Jahre haben die Teilnehmer der Umfrage die Bereiche Verkehr, Klima & Umwelt, leistbares Wohnen sowie Ortsbild definiert. Bis Februar werden konkrete Projekte zur gemeinsamen Weiterentwicklung der Gemeinde und zur Gestaltung des Ortes erarbeitet und dem Gemeinderat vorgelegt.

Generationen Projekt im Obstgarten

In Gumpoldskirchen wird der Spatenstich zum Jahrhundertprojekt „Obstgarten“ erfolgen. Am Areal der ehemaligen landwirtschaftlichen Fachschule errichtet die WETgruppe 19 Wohneinheiten für „Begleitetes Wohnen“, einen zweigruppigen Kindergarten samt einem Erweiterungsraum für eine dritte Gruppe oder Tagesbetreuung für Kleinstkinder sowie einen Mehrzweckraum für die Gumpoldskirchner Vereine. In einem weiteren Objekt am Areal werden die Mutterberatung, das Kulturbüro, die mobile Jugendarbeit und das „Projekthafte Lernen“ Platz finden. Auch die Errichtung eines Objektes für „Junges Wohnen“ ist Teil des Gesamtkonzeptes.

So wird sich das Generationenhaus-Projekt am Areal der ehemaligen Landwirtschaftlichen Fachschule in Gumpoldskirchen präsentieren. WETgruppe

Bambi im Sommer

Neuerung in der aktuellen Sommer-Produktion von „teatro“ im Stadttheater Mödling. Neben der Welturaufführung des Musicals „Little Women“ ab 23. Juli wird es eine zweite „teatro“-Schiene geben. „Wir sind von Jahr zu Jahr immer professioneller geworden und wollen nun auch ein Stück für die Jüngsten produzieren“, betonte teatro-Gründer & -Intendant Norberto Bertassi. Ab 31. Juli spielen Jugendliche, Kinder und erwachsene Profis „Bambi“. Buch und Regie steuert Peter Faerber bei.

Noch wartet Peter Faerber, darauf, dass er im Februar seinen Auftritt als „Scrooge“ in der Weihnachtsgeschichte nachholen kann, im Sommer ist er für die teatro-Produktion „Bambi“ verantwortlich. www.halmen.at

Sommerspiele Perchtoldsdorf

Das Zittern um die Sommerspiele vor Burg Perchtoldsdorf dauert bis März an. Erst zu diesem Zeitpunkt fällt die Entscheidung, ob Heinrich Kleists „Der zerbrochne Krug“ aufgeführt werden kann. Bürgermeister Martin Schuster, ÖVP, hofft auf Sponsoren und das Land, zumal die Gemeinde die etwa 126.000 Euro heuer nicht stemmen kann. Schlagen all diese Intention allerdings fehl, „werden wir 2021 pausieren müssen“.

Bau eines Kindergartens

Vier Kindergartengruppen und eventuell auch noch eine Kleinstkindergruppe sollen bei der Volksschule Brunn–Rennweg Platz finden. Bürgermeister Andreas Linhart, SPÖ, denkt einerseits in die Zukunft, andererseits ist der Bau Startschuss für ein „Wechselprogramm. Wir haben Bedarf, aber vor allem wollen wir die zwei Kindergärten in der Anton Seidl-Gasse und das Gebäude des Vereins Kinderheim, gegenüber der alten Volksschule in der Wienerstraße sanieren“. Letzteres gehört zwar nicht der Gemeinde, hat aber auch dringend eine Modernisierung notwendig. Für die Bauzeit brauchen wir für jeweils ein Ausweichquartier, das wir am Rennweg nützen könnten.“

Bildungscampus

Der Campus Laxenburg wird alle Kinderbetreuungseinrichtungen inklusive der Bibliothek unter einem Dach vereinen. Der Standort neben der Volksschule Laxenburg ist ebenso klar wie die Planung des Büros Koup-Architekten. Die Ausschreibung soll im Frühjahr erfolgen, dann geht es nach der Detailplanung in die Bauphase. Gesamtkosten: 10,5 Millionen Euro.