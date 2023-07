Vorsicht, tief fliegende Stiefel!

Mehr als 300 Gäste konnten beim traditionellen Jakobi Kirtag am Kirchenplatz in Gaaden begrüßt werden. Für Stimmung sorgten die Gaadner Blasmusik und die Brunner Volkstanzgruppe. Während sich die Jüngsten bei Hüpfburg und dem Dekorieren von Kirtagsherzen vergnügten, konnte man sich bei einem erstmals stattfindenden Charitiy-Dirndl- und Trachtenflohmarkt neu einkleiden. Der Erlös in er Höhe von 700 Euro kommt der Kinderkrebshilfe zugute. Samariterbund, Jakobi-Runde, Jugend- und Freizeitverein sowie Wander- und Verschönerungsverein sorgten fürs leibliche Wohl.

Höhepunkt war der traditionelle „Schießbewerb”. Dabei galt es, beim Gummistiefel-Werfen in eine Scheibtruhe zu treffen. Lilli Hofmann und Peter Maa konnten sich dabei gegen ein 70 Teilnehmer starkes Feld durchsetzen. Bürgermeister Anton Jenzer, Wir Gaadner, überreichte Medaillen, Geschenkkorb und einen Gutschein des Stiftsgasthofs Heiligenkreuz.