Beatles Project in der Bühne Mayer

Hätte es die „Fab Four“ nie gegeben – dann wären manche Stücke, die am Donnerstag im Mautwirtshaus Mayer über die Jazzbühne gingen, potenzielle Evergreens. Seit Duke Ellington „I want to hold your hand“ beim ersten Anhören reflexartig in seine eigenes Idiom übersetzte, ist die permanente Reflexion der zeitlosen „Liverpooler Unikate“ in kontemporären und folgenden Jazzgenerationen nie abgerissen.

Mit dem von Markus Geiselhart initiierten „Beatles Project“ holte sich das Jazzforum eine Formation nach Mödling, die das Zwiegespräch mit den Archetypen besonders spannend anlegt: die musikalischen Kernbotschaften von „Lady Madonna“, „Help“, „Blackbird“ etc. emanieren unterschwellig aus durch und durch jazzigen Klangwolken und nehmen plötzlich Gestalt an – akustische Vexierbilder mit Turbo-Aha-Effekt.

Und dann wieder werden die klassischen Ohrwürmer der 60er nach allen Regeln der Jazz-Kunst wieder in Turnarounds, polyharmonische Divergenzen und lange Improboosts aufgelöst – ohne die Essenz der Beatles-Songs zu verdünnen. Für diesen spielerisch-disziplinierten Zugang fand Arrangeur und Trombonist Geiselhart kongeniale Teamplayer: Stefan Thaler (Bass), Michiru Ripplinger (Gitarre) sowie Thomas Froschauer (Schlagzeug). Die letzten beiden waren bereits 2017 mit „Hiroi“ Gaststars des Jazzforum Mödlings, das sich heuer über mangelnden Publikumsandrang nicht beklagen kann.

