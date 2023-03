Der Weg ist der Start in der Bühne Mayer

„Der Weg ist der Start“ - so könnte man die Performance von „Caoba“ (spanisch für Mahagoni, aus dessen Holz in Kuba traditionell Musikinstrumente gefertigt werden) in vier Worte fassen. Schon nach den ersten Takten ist man mittendrin – und der Sound schießt einem, wie Jazzforum-Obmann Karl Burg zu Beginn des Events am letzten Freitag im randvollen Saal der Bühne Mayer schon ankündigte, direkt vom Kopf in die Beine.

Besonders, wenn der Bandleader ein Vollblutdrummer wie Anton Mühlhofer ist, der seine Ausbildung am „Cojunto Folclorico Nacional de Cuba“ vollendete. Seine Salven von Cloves, Cascaras und Grooves waren an diesem Abend das Rückgrat der kompakten Kompositionen, verfasst von ihm und der kongenialen Pianistin Philippine Duchâteau, welche die Klaviatur durch alle Cuban-Funk-Crazy-Latin-Jazz Permutationen jagte.

Stellvertretend für die vielen Juwelen des Abends: „Gatita“ (Katzerl“), mit einem kraftvoll-dominanten cantus firmus des Bassisten Stephan Först, umrahmt von lockeren Piano-Kadenzen, während Stefan Öllerers rhapsodisch-weiche Sax-Einlagen die Akzente setzten. Wohl die bislang beste Bühnen-Realisation dieses mittlerweile bekannten Mühlhofer-Ohrwurms. Insgesamt ein weiterer Glücksgriff in Serie, das eine weitere spannende Saison des Jazzforums Mödling erwarten lässt.

Keine Nachrichten aus Mödling mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.