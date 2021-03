Mödling: Blutspenden in Pandemie-Zeiten .

Bezirksstellenleiter Michael Dorfstätter lässt nicht unerwähnt. "Blutspenden ist sehr wichtig - auch während der Pandemie." Deshalb hofft er auf rege Teilnahme an der Aktion im Rot-Kreuz-Saal in der Scheffergasse am Samstag, 27. März, in der Zeit von 9 bis 13 und 14 bis 16 Uhr.