Baubeginn: „VGP-Park Laxenburg“ entsteht

Alle Genehmigungen sind erteilt worden, jetzt entsteht südlich von Wien der sogenannte „VGP-Park Laxenburg“. Das Projekt mit modernen Logistikflächen wird Teil des größten Gewerbegebietes Österreichs, des Industriezentrums IZ NÖ-Süd. Der aus zwei Hallen bestehende Park soll im dritten Quartal 2024 fertig gestellt werden. Dass eine Zu- und Abfahrt des Verkehrs über das Industriezentrum erfolgt, darum hat die Marktgemeinde Laxenburg gemeinsam mit der Marktgemeinde Guntramsdorf gekämpft.

Denn ein Drittel der Fläche befindet sich auf Guntramsdorfer Gemeindegebiet, zwei Drittel befinden sich auf Laxenburger Gebiet. „Wir haben alles getan, damit der VGP-Park an das IZ NÖ-Süd angeschlossen wird“, sagt Laxenburgs Bürgermeister David Berl, ÖVP. Das Grundstück war in Privatbesitz von vier Grundeigentümern, die Widmung als Gewerbe- und Industriegebiet bestand aber schon jahrzehntelang. Um Kritikern den Wind aus den Segeln zu nehmen, betont Berl: „Eine Rückwidmung ist nicht so einfach, wie man sich das landläufig vorstellt. Dann müsste man den Eigentümern jedenfalls die Preisdifferenz zwischen der jetzigen Widmung und der neuen Widmung zurückzahlen. Das kann einer Gemeinde sehr teuer kommen.“

Bausperre als längere Nachdenkphase

Berl ist sich sicher, dass die Marktgemeinde das Bestmögliche für Laxenburg verhandelt hat. Um das zu erreichen, hat der Gemeinderat ursprünglich eine Bausperre über das Grundstückverhängt, so lange, bis die Verkehrssituation geklärt war. „Über Laxenburger Gemeindegebiet wollten wir den Schwerverkehr keinesfalls haben“, sagt Berl. Das ist mit der Eingliederung und dem Bau ener direkten Verbindung in das Industriezentrum auch gelungen.

Auf dem rund 120.000 Quadratmeter großen Grundstück werden Logistik-, Industrie- und Gewerbeflächen mit rund 52.000 Quadratmetern, aufgeteilt auf zwei Hallen, errichtet. Mit der Vermarktung der Flächen, die bereits zu einem großen Teil vorvermietet sind, wurde das Immobiliendienstleistungsunternehmen CBRE exklusiv beauftragt. Aktuell stehen noch rund 23.000 Quadratmeter Flächen zur Vermietung frei, angemietet werden kann ab 4.600 Quadratmeter.

„Der VGP-Park Laxenburg zeichnet sich vor allem durch seine Lage – verkehrsgünstig im Süden von Wien – als auch durch seine moderne, energieeffiziente Bauweise aus. Zudem können Mieter aktuell noch ihre Wünsche äußern in Bezug auf die Gestaltung ihrer Flächen“, erklärt Franz Kastner, Teamlead Logistik bei CBRE gegenüber dem Wirtschaftspressedienst. Zudem ist es möglich auf Wunsch eine Photovoltaikanlage, Ladestationen für Elektrofahrzeuge, Dachbegrünung und/oder Fassadenbegrünung errichten zu lassen.