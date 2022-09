Umfassende Berufsberatung in der SCS Vösendorf

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Unter dem Motto „Deine Karriere beginnt hier“ veranstaltet Österreichs größtes Einkaufszentrum die bereits dritte Auflage der Jobmesse, eine Initiative, die vom Mutterkonzern und SCS-Eigentümerin Unbail-Rodamco-Westfield (URW) unter dem Titel „URW for Jobs“ ins Leben gerufen wurde. An beiden Tagen haben Arbeitssuchende jeden Alters die Möglichkeit, von 9 Uhr bis 18 Uhr direkt vor Ort am Water Plaza mit den Verantwortlichen der ausstellenden Unternehmen und Organisationen ins Gespräch zu kommen.

Insgesamt sind rund 20 Unternehmen, Händler und Arbeitgeber aus den Bereichen Textil, Elektro- und Lebensmittelhandel, Gastronomie, Dienstleistung und öffentlicher Dienst mit dabei. Zu den Ausstellern zählen unter anderem IKEA, Fielmann, Hämmerle, C&A, Vapiano, Dyson, die Polizei Vösendorf oder Interspar. Darüber hinaus erhalten alle Interessierten von Expertinnen und Experten vor Ort hilfreiche Tipps und Beratung in allen Belangen rund um die Jobsuche. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Foto: Westfield Shopping City Süd

Zsolt Juhasz, Center Manager der Westfield Shopping City Süd, erklärt: "Gerade in Zeiten eines angespannten Arbeitsmarktes, wo Arbeitgeber oftmals händeringend qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter suchen, leisten wir mit der Jobmesse aktiv einen Beitrag, um Jobsuchende und Unternehmen niederschwellig und unkompliziert zusammenzubringen. Wir freuen uns sehr, dass auch heuer wieder so viele namhafte Unternehmen und Organisationen mit dabei sind.“

Experten geben Tipps für eine erfolgreiche Bewerbung

In Kooperation mit dem Arbeitsmarktservice Niederösterreich werden die Bewerber von ausgebildeten Trainerinnen und Trainern auf ihr Bewerbungsgespräch bestmöglich vorbereitet. Um darüber hinaus die Chancen des Karrierestarts zu erhöhen, können alle Interessenten ihren Lebenslauf mit einem professionellen Foto auffrischen. Damit auch für das perfekte Auftreten beim Bewerbungsgespräch gesorgt ist, stehen Experten vor Ort zur Verfügung, die beraten, das passende Outfit zu finden. Alle Besucher der Jobmesse können sich zudem bei den Info-Ständen der Wirtschaftskammer und des WIFI Niederösterreich Informationen zu unterschiedlichen Weiterbildungsangeboten holen. Außerdem informieren die Arbeitnehmervertreter vom Österreichischen Gewerkschaftsbund (ÖGB) und der Arbeiterkammer (AK) über alltägliche arbeitsrechtliche Fragestellungen.

Die Initiative „URW for Jobs“ wurde 2017 ins Leben gerufen, um Jugendlichen und Erwachsenen niederschwellig die Möglichkeit zu geben, sich bei lokalen Unternehmen vorzustellen. Es soll auch heuer wieder vielen jungen Talenten zu ihrem Traumberuf verholfen werden.

Am Montag, sind vor Ort vertreten:

Ikea

CKV Gruppe (Hellrein&Siwacht)

Hämmerle

Inditex Gruppe (Bershka, Pull & Bear, Zara)

McDonalds

Lush

Primark

Dyson

Fielmann

Am Dienstag, 20. September:

Rob Maartens

Polizei Vösendorf

Interspar

P&C

C&A

Pepcon

Beauty Palace

Vapiano

Weitere Infos unter: at.westfield.com/scs/jobmesse

