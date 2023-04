Lehrer zeigten im Schloss Gumpoldskirchen ihr Können

Beim Lehrerkonzert der Joe Zawinul Musikschule präsentierten sich Direktor Tobias Karall und sein Team im Schloss Gumpoldskirchen mit einem musikalischen Feuerwerk – der Funke der Begeisterung sprang rasch auf das Publikum über.

Karall geht es zum einen darum, das breite Spektrum der einzelnen Instrumente zu zeigen und zum anderen „unseren Schülern, Eltern und den offiziellen Gemeindevertretern vorzuführen, dass wir echte Musiker sind: Es macht einfach Spaß zu zeigen, was wir am Kasten haben. Wir wollen Lust auf Musik machen.“ Für die Schüler sei so ein Konzert eine „super Gelegenheit, uns Lehrer auf eine andere Art und Weise besser kennenzulernen.“

Die Darbietung gestaltete sich zur Leistungsschau der Lehrer quer durch alle musikalischen Genres. Die musikalische Nachwuchsschmiede scheute keine Mühen, selbst eine Orgel wurde ins Schloss verfrachtet. „Schließlich wollen wir im kommenden Semester mit einer Orgelklasse starten und nun zeigen, was dieses Instrument alles kann“, freut sich Karall über durchwegs positives Echo.

Weitere Einblicke in die Welt der Instrumente gibt es am Tag der offenen Türe am 15. Mai von 14 – 19 Uhr.

