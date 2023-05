160 Jahre Kral: Buch bleibt unverzichtbar

1863 hat Johann Gottlieb Thomas in Mödling die erste Buchhandlung Niederösterreichs eröffnet. Bis 2000 blieb das Geschäft in Familienbesitz und wurde dann von „Buch Papier St. Gabriel“ übernommen. Seit 2010 wird das Buchgeschäft von der Firma Kral geführt. „Ganz gegen frühere Prognosen existiert erfreulicherweise noch immer eine große Nachfrage nach Büchern und wir können und glücklich schätzen, mit der Firma Kral ein Fachgeschäft mit einem großartigen Sortiment an Büchern aber auch Schreib- und Papierwaren im Stadtzentrum zu haben“, gratulierte Bürgermeister Hans Stefan Hintner, ÖVP, zum Jubiläum.

„Mödlinger Mosaik“ präsentiert

Geschäftsinhaber Robert Ivancich freute sich mit seinem Team über den zahlreichen Besuch und die vielen positiven Rückmeldungen. Höhepunkt des Jubiläumstages war die Vorstellung des vom Kral-Verlag herausgegebenen Buches „Mödlinger Mosaik“ von Historiker und NÖN-Kolumnist Gregor Gatscher-Riedl. „Mödling ist voll von Talenten, Biografien und Schicksalen, die weit über den regionalen Wirkungskreis hinausragen und internationale Bedeutung erlangt haben“, beschreibt der Autor das Thema seines Buches. Unter anderem weiß er vieles über Falco, Egon Schiele, Albert Drach oder gekrönte Häupter im Zusammenhang mit der Stadt Mödling zu berichten.

Die Firma Kral betreibt neben dem Standort in der Mödlinger Fußgängerzone, Kaiserin Elisabeth-Straße 7, auch die Buchhandlung in St. Gabriel in Maria Enzersdorf sowie Geschäfte in Baden, Berndorf und Hietzing. Ein weiteres Standbein bildet der Kral-Verlag, der sich neben der Herausgabe von regionalen Titeln auf österreichweite Reise- und Wanderführer sowie die Kulturgeschichte Österreichs spezialisiert hat. Der Handel mit Büromaterial rundet das Tätigkeitsfeld der Firma Kral ab.

