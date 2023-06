20 Jahre Kasperl in Mödling

Zwei erfolgreiche Jahrzehnte lang bereichern Katharina und Martin Müller mit ihrem MÖP-Figurentheater Mödlings Kulturszene. Unzählige Stücke rund um den Kasperl wurden bereits inszeniert. Am Samstag wurde dieses Jubiläum am Europaplatz bei der Alten Feuerwehr in Anwesenheit von vielen Freunden, den Gasttheatern, Kindern und Eltern gefeiert.

Zum Fest hatten sich auch Mödlings Kulturstadtrat Stephan Schimanowa, SPÖ, und Vizebürgermeisterin Franziska Olischer, ÖVP, mit Glückwünschen und wertschätzenden Worten eingestellt. Für Schimanowa gehört das „MÖP gemeinsam mit dem Stadttheater zu den großen Kulturinstitutionen unserer Stadt”. Und Olischer würdigte auch die pädagogischen Aspekte der Inszenierungen: „Das MÖP leistet auch einen großen Beitrag bei der Entwicklung des Umweltgedankens.”

Die Kinder konnten bei strahlendem Sonnenschein ein abwechslungsreiches Spiel- und Unterhaltungsprogramm genießen, mit vielen Kasperl-Stücken, Bastel- und Kreativecke und einem Rätsel-Gewinnspiel.