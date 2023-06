25 Jahre Bruno Max im Mödlinger Stadttheater

Die Urkunde der Stadt Mödling reiht sich ein in eine Vielzahl von Auszeichnungen, die Max bereits bekommen hat - die Stadt Mödling hat ihn bereits mit dem „Ehrenzeichen für Kunst und Kultur“ sowie der „Goldenen Ehrennadel“ bedacht. Der Kulturstadtrat merkte an: „Als ich vor 23 Jahren in den Gemeinderat gekommen bin, warst du schon da, heute bist noch immer da und wir werden dich auch noch in den nächsten vier Jahren haben! Darüber, ob du dann in Pension gehst, können wir ja noch diskutieren. Freiwillig lassen wir dich jedenfalls nicht gehen.“

Man feiere „25 Jahre Bruno Max im Stadttheater Mödling“, die Stadtgemeinde wolle daher dem Intendanten ihren Dank und ihre Anerkennung aussprechen. Einziger Schönheitsfehler: „Dabei haben wir festgestellt, dass du von der Stadtgemeinde Mödling außer dem Ehrenring und der Ehrenbürgerschaft schon alle Auszeichnungen bekommen hast, die man nur bekommen kann“, schmunzelte Schimanowa. Daher überreichte der Kulturstadtrat in Würdigung des herausragenden Engagements von Max für die Stadt, für die Kultur und das Stadtleben, eine Dankes- und Anerkennungsurkunde im Namen des Bürgermeisters und des gesamten Gemeinderates. Schimanowa hielt fest: „Wir sind stolz und dankbar für das, was du mit deinem Ensemble geleistet hast.“

Der Geehrte reagierte gerührt: „Vielen, vielen Dank, vor allem an die Gemeinde, aber auch an das Land Niederösterreich und den Bund. Vielen Dank auch an unser Publikum, ohne das wir keine 25 Jahre durchgehalten hätten.“ Aus Anlass des 25-Jahr-Jubiläums hatte sich Max selbst ein Geschenk gemacht: In dem Stück „Die Kunst der Komödie“ brillierte der Intendant in der Rolle des Theaterdirektors Campese.