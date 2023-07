60 Jahre „Gemeinde im Sinne der Zeit“

In sechs Dezennien kann sich schon einiges verändern. Ortschef Erich Moser, ÖVP, führte dies anlässlich der Feier dieses Jubiläums deutlich vor Augen. Den Anfang einer Entwicklung in die Neuzeit skizzierte er allerdings noch in einer weiter zurückliegenden Ära, am 1. April 1945, mit dem Zug der KZ-Häftlinge von der Johannesstraße nach Mauthausen, und mit dem gewaltsamen Tod von 51 Insassen. „Einer der Überlebenden, Marcello Martini, wurde posthum von der Marktgemeinde zum Ehrenbürger ernannte”, erklärte Moser: „Einerseits, um das Gedächtnis zu bewahren, andererseits, um sein Verzeihen dem Ort gegenüber zu würdigen.” Nach und nach kehrte nach dem Krieg die Normalität zurück.

Ein weiterer Meilenstein war der 1. September 1954, der Tag an dem die Hinterbrühl - bisher Wien – wieder zu Niederösterreich gehörte, mit Karl Trenker als erstem Nachkriegsbürgermeister. Die Sanierung von Brücken und Straßen, der Ankauf des Paulinenhofes, die Errichtung der Hauptschule und des Kanals fallen in seine Amtszeit. Ebenso bedeutend für den Ort: der Bau des SOS-Kinderdorfes in den Jahren 1956/57.

Am 15. Juni 1963 schließlich wurde die Hinterbrühl in einer Sitzung des NÖ Landtages zur Marktgemeinde erhoben. „Das bedeutete das Recht, einen Markt zu führen, es war aber auch ein Zeichen, eine Gemeinde im Sinn der neuen Zeit zu sein, den Blick nach vorne richten zu können und eine Perspektive zu haben”, meinte Moser.

Die Entwicklung der Infrastruktur, die Errichtung von Wohnhausanlagen, Kindergärten, Anningersaal und Gemeindeamt waren weitere Stationen auf diesem Weg, den seit 1971 die Orte Weissenbach, Sparbach und Hinterbrühl nach der Gemeindereform gemeinsam gehen. „Das bedeutete eine Bereicherung und eine Verwaltungsvereinfachung - und dennoch auch eine eigene positive Identität und Persönlichkeit der Orte.”

Nicht unerwähnt ließ der Bürgermeister die regen Aktivitäten der Institutionen und Vereine, der drei Feuerwehren, der Musikschule, der Pfadfinder, der Sportvereinigungen und des Gesangsvereines, ebenso wie die engagierte Unterstützung, die der Ort in Zeiten der Flüchtlingskrise zeigte.

Als heißbegehrter Wohnort in beneidenswerter Grünlage richtet man den Blick auch in die Zukunft. „Es ist uns gelungen, die Infrastruktur weiter zu verbessern, die Arbeiten an der Hauptstraße sind auf Schiene, der Radweg wurde umgesetzt und nun richtet sich der Fokus auf die Sanierung der Volksschule und das Projekt ,Betreutes Wohnen' in der Sauerstiftung”, ergänzte Moser.