Kaltenleutgeben feierte ein halbes Jahrhundert Sportunion

Bürgermeisterin Bernadette Geieregger, ÖVP, kam auf die sportlichen Erfolge des Vereins zu sprechen und zeigte sich stolz, dass „unsere Mitglieder auch eine große Familie geworden sind, in der jeder jeden kennt und respektiert. Wir teilen unsere Leidenschaft für den Sport und unterstützen uns gegenseitig bei unseren Zielen. Dieses Gefühl der Verbundenheit ist es, was uns alle zusammenhält“. Für die Ortschefin ist es „besonders wichtig, jeden Tag Freude am Sport zu erleben. Lassen Sie uns gemeinsam an diesem Traum arbeiten und uns an den Erfolgen erfreuen“.

Im Rahmen der Feierlichkeiten eröffnete Geieregger im Beisein von Landtagsabgeordneten Martin Schuster, ÖVP, zudem den neuen Kinderspielplatz, der nach fast einjähriger Planung eröffnet wurde. „Ich bin stolz, dass die Kinder an der Planung des neuen Spielplatzes sehr aktiv mitgestaltet haben“, betonte sie. Investitionskosten: etwa 100.000 Euro.