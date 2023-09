Mödlinger „Kolonie“ feiert ihren 150er

Zehn Jahre später wechselten das Fabrikareal und die Häuser den Besitzer: Alfred Fränkel - ein Onkel des Großvaters des späteren US-Vizepräsidenten John Kerry – errichtete dort, wo heute die Bezirkshauptmannschaft steht, eine Schuhfabrik.

In der Kolonie waren Werksangehörige untergebracht, die Schuhe und Stiefel in Heimarbeit vorfertigten, der Begriff „Schusterhäusl“ war geboren. 1902 schloss auch die Schuhfabrik, nach dem Ersten Weltkrieg verhandelte die Stadt Mödling mit den Erben Fränkels, Eva Goldmann und Margarethe von Frey, über den Kauf der Kolonie, die 1921 an die Bau- und Wohnungsgenossenschaft Mödling veräußert wurde.

1960 wurden die ersten Häuser abgerissen, um eine Grünfläche und die Zufahrt zur Arbeitergasse zu schaffen. 1974 wurden weitere Kolonie-Häuser entfernt und drei moderne Wohnbauten errichtet. Als 1976 bekannt wurde, dass es weiteren Häusern an den Kragen gehen sollte, ergriff Franz Knoll die Initiative und startete eine Unterschriftenliste – der „Verein zur Erhaltung der Kolonie“ wurde 1977 gegründet. Bürgermeister Heinz Horny, SPÖ, ersuchte, die Kolonie unter Denkmalschutz zu stellen, was 1978 tatsächlich geschah.

Feierstunde im Rahmen des Oktoberfestes am Samstag

Der aktuelle Vereinsvorstand mit Obmann Karl Klugmayer und Stellvertreter Herbert Huber an der Spitze hat beschlossen, im Rahmen des traditionellen Oktoberfestes das 150-Jahr-Jubiläum speziell zu feiern. Der Festakt beginnt am Samstag, 30. September ab 11 Uhr, nach den Festansprachen steht das gemütliche Beisammensein mit Fassanstich, Bierkrug stemmen, Holzstock nageln, Spanferkel essen und Unterhaltung mit DJ Thomas Breininger am Programm.