Sittendorferin unterstützt seit 10 Jahren Kinder in Afrika

Rückblende: Sonja Weilharter hat 2013 ihren sensationellen Schulabschluss an der Abteilung Umwelttechnik in der HTL Mödling nicht mit einer traditionellen Maturareise gefeiert. Die Ehrenring-Trägerin (sämtliche Zeugnisse und Diplomprüfung mit Auszeichnung) machte sich auf nach Afrika, wo sie drei Monate lang im „Assurance Of Hope“-Waisenhaus in Ghana freiwilligen Sozialdienst leistete. Zurückgekehrt ist sie mit jeder Menge Erfahrung, die „mir niemand mehr nehmen kann“. Und entsprechenden Eindrücken.

Berührt von den Umständen, unter denen in Ghana Kinder und Jugendliche hinsichtlich der Wohn-, Hygiene- und Bildungsmöglichkeiten leben müssen, startete sie das Hilfsprojekt „Live to give”, das sich 2015 zu einem Verein formiert hat. Durch Spenden und Patenschaften konnte Beachtliches erreicht werden. In einem Waisenhaus haben 42 Kinder ein Zuhause gefunden, für eine 25 Euro-Patenschaft (pro Monat) kann ein Kind zur Schule gehen. „Jugendliche werden bei der Berufsausbildung begleitet, die medizinische Versorgung wurde verbessert, Familien werden durch Essenspakete, Kleidung und anderes mehr unterstützt“, freut sich Weilharter über Erreichtes.

Das 10-jährige Jubiläum der Ghana-Hilfe wurde in Sittendorf gefeiert, in Anwesenheit von vielen Freunden, Unterstützern und Paten. Weilharters Augenmerk richtet sich aktuell auf die Ausbildung der Kinder: „Wir schauen, dass alle nach der Schule einen Beruf erlernen und selbstständig werden.” Mit gutem Grund: Die Sittendorferin ist hauptberuflich Mittelschullehrerin in Wien.

Kontakt: sonja.weilharter@livetogive.at, Spendenkonto: AT982011182967309100