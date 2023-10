Volkshochschule Mödling feiert 70-jähriges Bestehen

Die Volkshochschule (VHS) Mödling ist eine Einrichtung des Vereins „Volkshochschule Mödling“, der 1953 gegründet wurde – mit dem Ziel, vorwiegend Erwachsenen, aber auch Jugendlichen und Kindern lebensbegleitenden Lernprozessen zu ermöglichen. Vorerst wurde die Volkshochschule Mödling als Zweigstelle der Volkshochschule Hietzing errichtet, seit 1955 ist sie selbstständige niederösterreichische Vereins-Volkshochschule und Mitglied im Verband NÖ Volkshochschulen.

Von 1955 bis 1965 lenkte Mitbegründer Karl Swoboda die Geschicke des Vereins. Unter seiner Obmannschaft wurde die Grundlage für die Entwicklung von Verein und Volkshochschule gelegt. Wesentlichen Anteil am Aufbau des Vereins und der Gründung der Volkshochschule in Mödling hatte auch dessen erster Leiter Ernst Wildmann.

Unter der Leitung (1994 bis 2015) von Ursula Pahr wurde das Programm zeitlich und räumlich erweitert. So wurde die Gelegenheit, in unmittelbarer Nähe Räume zu mieten, wahrgenommen und damit die Möglichkeit für Vormittagskurse und Kurse am Wochenende geschaffen. Damit konnte ein neuer Kundenkreis erschlossen werden.

Großer Wert wurde stets auf Qualitätsverbesserung gelegt. Auf Anraten von Gerhard Pahr, seit 2001 Vereinsobmann, stellte sich die Volkshochschule Mödling der Herausforderung eines internationalen Qualitätstests und ist Trägerin des ÖCert-Zertifikats, welches vom Unterrichtsministerium vergeben wird. Auf Wunsch der Marktgemeinde Gumpoldskirchen werden seit 2010 auch Kurse in Gumpoldskirchen angeboten und durchgeführt.

Zur Preisgestaltung des Bildungsangebotes tragen Kursgebühren und Subventionen von Gemeinde, Land und Bund bei. Das Kurs- und Seminarangebot ist an die räumlichen Möglichkeiten der „Erwachsenenbildungsmeile“ Jakob Thoma-Straße (Harald Lowatschek-Volksschule, Jakob Thoma-Mittelschule, Schule für Wirtschaft und Technik) gebunden. Weitere mögliche Kursorte sind die Mittelschule Gumpoldskirchen, die Europahalle Mödling und die Haßlinger-Straße 3.

Die vergangenen Jahre und Jahrzehnte brachten ein sich immer mehr erweiterndes Sprachenangebot mit sich. Die Themenvielfalt wurde laufend angepasst, so wuchs auch der Bedarf an Deutschkursen für Personen nicht deutscher Muttersprache. „Unser Bildungsangebot kann von allen Altersgruppen genutzt werden”, betonte Gehard Pahr: „Das ergibt oft eine spannende generationenübergreifende Zusammenstellung in den Veranstaltungen; unser Bildungsangebot wird von den Teilnehmerinnen des Bezirks Mödling und den Erwerbstätigen aus den umliegenden Industriegebieten genutzt.” Speziell für ältere Personen gibt es auch Handykurse.

Die VHS Mödling wird aktuell von Barbara Pahr geleitet, die auf die Programmvielfalt stolz ist. „ Zu Beginn haben wir 10 Kurse und 15 Vorträge angeboten, inzwischen sind es 140 Kurse und 48 Einzelvorträge pro Semester.”

Gegründet:

1953 als Zweigstelle der VHS Hietzing, seit 1955 selbstständige Volkshochschule.

Obmänner:

1955 – 1965: Karl Swoboda

1965 – 1966: Johannes Wurth

1966 – 1994: Raimund Pertusini

1994 – 2001: Johannes Wurth

Seit 2001: Gerhard Pahr

Leitung:

1953 – 1966: Ernst Wildmann

1966 – 1993: Walter Linhart

1994 – 2015: Ursula Pahr 2015 - 2018: Irene Ponleitner Seit 2018: Barbara Pahr

Volkshochschule Mödling: Jakob Thoma-Straße 20, Mödling, 02236/432 25

vhs-moedling.at