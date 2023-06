Vor 60 Jahren wurde Hinterbrühl Marktgemeinde

Am 24. und 25. Juni feiert die Gemeinde Hinterbrühl ihr 60 Jahr-Jubiläum der Markterhebung. „Wir machen alle fünf Jahre eine derartige Feier und heuer ist sie gekoppelt mit einem runden Jubiläum“, gibt Ortschef Erich Moser, ÖVP, einen Ausblick auf ein Wochenende, das am Samstag (ab 15 Uhr) mit einem Kinderprogramm aufwartet und am Abend mit einem Festakt, bei dem ein Vertreter der Landes mit dabei sein wird. Natürlich gibt es dann auch Musik und Tanz. Am Sonntag findet ein gemütlicher Frühschoppen statt (ab 10.30 Uhr).