Seit 40 Jahren mit spitzer Feder unterwegs: Mödlings Reini Buchacher

127.000 Zeichnungen mit einer Gesamtlänge von 53.340 Metern und knapp 4.300 Tuschstifte gingen bislang auf das Konto des Gailtaler Ausnahmekünstlers, der seit Jahrzehnten in Mödling zu Hause ist. Reini „Buhaha“ Buchachers spitze Feder bekamen so manche regionale Politgrößen - allen voran der legendäre Pepi Wagner, Altbürgermeister Harald Lowatschek und Hans Stefan Hintner - gehörig zu spüren. Ein pointierter Streifzug durch die Mödlinger Politik ist vom 5. bis 15. Oktober im Essingerhaus zu sehen.

Seit 1983 prägt Buchacher Mödlings politische Geschehnisse mit seinen Karikaturen in den Tages- bzw. Regionalzeitungen oder auf Plakaten. Zu den Politgrößen Pepi Wagner, Altbürgermeister Harald Lowatschek, Alt-Vizebürgermeister Andreas Holzmann kamen mit Altstadtrat Karl Lang und dem amtierenden Bürgermeister Hans Stefan Hintner noch weitere „Gezeichnete“ dazu. Zu den typischen karikaturistischen Schwerpunktthemen der Babenbergerstadt zählten damals Pepi Wagners Tatendrang und Visionen, Bäderverwaltung, Exekutive und Finanzen.

Reini Buchachers Karriere stand mit dem legendären Politiker Pepi Wagner in direkter Verbindung. Der wohl wildeste und legendärste Gemeinderat Mödlings wurde zum ersten Mal 1983 karikiert - und so begann Reini Buchachers Karriere als Karikaturist bei der NÖN, die bis 2001 andauerte. Weitere Arrangements mit Regional- und Tageszeitungen ließen nicht lange auf sich warten. Über 7.000 Karikaturen wurden veröffentlicht.

Wer ein Stück Mödlinger Karikaturgeschichte erleben will, dem sei „Buhahas“ erste Ausstellung im Essingerhaus in der Friedrich Schiller-Straße 34a empfohlen. Die Vernissage findet am 5. Oktober um 19.30 Uhr statt, mit Zeitzeugen wie Bürgermeister Hans Stefan Hintner, der die Ausstellungseröffnung und Moderation übernimmt, Anekdoten wissen auch Alt-Bürgermeister Harald Lowatschek, Alt-Vizebürgermeister Andreas Holzmann und Alt-Stadtrat Karl Lang zu erzählen. Die musikalische und gesangliche Begleitung übernimmt Kathi Stiedl, die sich wie ihr Vater Reini Buchacher den kreativen Künsten verschrieben hat.

Zusätzlich findet auch eine Buchpräsentation – „Kopfsprung – das ABC für Weltversteher“ - das neueste Werk des 68-jährigen Meisterkünstlers statt. Gegen eine Spende von 25 Euro hat jeder Käufer die Möglichkeit, sich vom Meister höchstpersönlich verewigen zu lassen. Der Betrag geht an den ArtandFunClub, der Nachwuchstalente fördert. Die Jubiläumsausstellung ist bis 15. Oktober jeweils Samstag und Sonntag von 14 bis 18 Uhr und unter der Woche gegen Voranmeldung unter 0664/35 777 70 zu bestaunen.