100 jahre Volksbank Mödling

Ein traumhafter Frühsommerabend bot für rund 100 Festgäste zu diesem runden Volksbankgeburtstag am Freiheitsplatz eine würdige Kulisse. Filialleiter Martin Reich begrüßte die anwesenden Gäste und präsentierte einen geschichtlichen Rückblick auf die im August 1923 gegründete genossenschaftliche Selbsthilfeeinrichtung „Volksbank für Handel und Gewerbe im Bezirk Mödling“. Ursprünglich in der Brühler Straße 1 übersiedelte das Institut bereits einige Jahre später an den heutigen Standort des Freiheitsplatzes. Das Haus selbst ist eines der ältesten in Mödling und findet um rund 1450 urkundliche Erwähnung als Sonnenuhrhaus am Körndlmarkt.

Regionaldirektor Martin Heilinger ging in launigen Worten auf wesentliche Entwicklungen der letzten Jahrzehnte ein, beleuchtete die Höhen und Tiefen der letzten Dekaden und bedankte sich bei dem Team rund um Martin Reich, aber auch Prokurist Anton Kufner für die tolle Arbeit der letzten Jahre. Die Entwicklung der Bank, die Abschichtung der Republik und das Investment Grade Rating lassen eine weiterhin so positive Entwicklung der Bank erwarten. Er forderte die Gäste aktiv zur Weiterempfehlung auf, warb für neue Mitarbeiter, um den Wachstumskurs erfolgreich fortsetzen zu können und beleuchtete das intensive Bemühen der Mitarbeiter und Bank zum Thema Nachhaltigkeit.

Vorstandsdirektor Thomas Uher, Generaldirektor Stellvertreter der Volksbank Wien AG, blickte in die Zeit der Gründung auf Hyperinflation und Währungsreform zurück. Hob aber auch die Unterschiede der Volksbank gegenüber dem Mitbewerb hervor. Er ist überzeugt: „Dieser manifestiere sich in der hohen Kundenzufriedenheit.“ Er unterstrich die emotionale Nähe zur Stadt durch seine hier ansässige Mutter, seine Jugendzeit und der Freundschaft zu Bürgermeister Hans Stefan Hintner.

Erich Moser, Vizepräsident der Wirtschaftskammer NÖ, überreichte nicht nur eine Urkunde anlässlich des runden Jubiläums, sondern nahm auf die wichtige Rolle der Bank Bezug: Diese ist auf Unternehmenskunden spezialisiert, „ich bin persönlich sehr zufrieden mit der Betreuung als Kunde des Hauses“. Er wünschte sich, „dass die Serviceleistungen der Volksbank weiterhin für Unternehmenskunden auf so einem hohen Niveau bleiben“.

Bürgermeister Hans Stefan Hintner überbrachte die Grußworte der Stadtgemeinde Mödling, stellte namhafte Gründungsmitglieder der Regionalbank vor und verwies auf die heute anwesenden Nachfahren. Seinem Jugendfreund Thomas Uher überreichte Hintner ein Foto aus den 90er Jahren, welche beide bei der Baumpflanzung auf der Seewiese zeigt.

Filialleiter Martin Reich begrüßte überdies noch den ehemaligen Vorstand Kommerzialrat Erich Fuker, Altbürgermeister Harald Lowatschek, Wirtschaftsstadtrat Gert Zaunbauer (ÖVP), Bezirksstellenleiterin der WK Mödling Andrea Lautermüller, Stadtmarketing Obfrau Claudia Rehberger, Verwaltungsgenossenschaftsvorstand Günter Alland und Notar Gregor Fellmann.

Die Gäste verbrachten einen gemütlichen, unterhaltsamen und lauen Abend am Freiheitsplatz mit musikalischer Umrahmung durch Schülerinnen der Musikschule Mödling. Kulinarisch wurden die Gäste vom Grillstaatsmeister ‚Pepperl‘ Hoppel sowie von Martin und Karin vom Weingut Niegl aus Brunn verwöhnt.

Der offizielle Teil des Abends endete mit einer Tombola für die Gäste, deren Hauptpreis von der Teambank, vertreten durch Jennifer Budkewitsch, übergeben wurde. Fotobox und ‚Selfie-Area‘ trugen zur Unterhaltung bei. Zu späterer Abendstunde erleuchtete die Pestsäule in würdigem Volksbankblau! Ein durch und durch gelungener Abend für die Kunden und Stadt, der noch lange in Erinnerung bleiben wird.