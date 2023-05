Ein 100er muss gefeiert werden

Am 15. Jänner 1923 wurde die „Erste n.oe. Brandschaden-Versicherungsaktiengesellschaft“ gegründet; dereinst als Spezialinstitut im Bereich der Feuerversicherung für landwirtschaftliche Betriebe. Alle 45 Kundenbüros haben eigene Jubiläumsfeiern veranstaltet, Gebietsleiter Anton Frühwirth konnte in der Mödlinger Niederlassung Generaldirektor Stefan Jauk und Martin Gabler, Leiter der Regionaldirektion Süd, begrüßen. Für Jauk war es eine Rückkehr an alte Wirkungsstätte, war er doch bis vor zwei Jahren Geschäftsleiter der Raiffeisen Regionalbank Mödling.

In seiner neuen Funktion zeigte er sich stolz: „Nur zwei Prozent der Unternehmen werden 100 Jahre.“ Dass das gelungen sei, habe man „vielen Menschen und Mitarbeitern zu verdanken, die die richtigen Entscheidungen getroffen haben und treffen. Und natürlich den Kundinnen und Kunden, die uns das Vertrauen schenken“. Immerhin nicht weniger als 300.000 Personen und 1,4 Millionen Versicherungsverträgen. Jauk versprach, auch abseits des Versicherungsgeschäfts „Gestalter und Ermöglicher im Land bleiben zu wollen“ und verwies auf die zahlreichen Sponsortätigkeiten der NV im Sozial-, Sport- und Kulturbereich.

Unter anderem gratulierten die Bürgermeister Wolfgang Schredl, Breitenfurt, Thaddäus Heindl, Hennersdorf, die Gemeinderäte Martin Czeiner, Mödling, und Oliver Prosenbauer, Brunn am Gebirge, Wirtschaftskammer-Bezirksstellenleiterin Andrea Lautermüller, Bezirksstellen-Obmann Martin Fürndraht, Johann Tröber, Obmann der Bezirksbauernkammer und Bernhard Scharf, Leiter der Bezirksbauernkammern Baden, Bruck/Leitha-Schwechat und Mödling.

