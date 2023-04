Blasmusik der Extraklasse in Perchtoldsdorf

Vor 20 Jahren wurde von Musikstudenten aus einigen Bundesländern in Wien die Gruppe „MaChlast“ gegründet. Unter den Gründungsmitgliedern waren Stefan Heimel, heute Solotrompeter der Wiener Philharmoniker, etwas später stieß Dieter „Schicki“ Schickbichler, jetzt Lehrer an der Franz Schmidt-Musikschule und gefragter Posaunen- und Tuba-Solist, dazu.

Was als geselliger Haufen (das tschechische „chlast“ bedeutet „Trinkgelage“) begann, hat in der Blasmusikszene längst Kultstatus erreicht. Das Jubiläum wurde in der Burg mit einem großen Konzert inklusive Präsentation einer neuen CD zelebriert. Freunde gehobener Blasmusik kamen bei den Darbietungen der exzellenten Musiker voll auf ihre Rechnung. Eingeladen zu diesem Fest der Blasmusik waren auch die befreundeten „Stallberg Musikanten“ aus Großengersdorf, die ihr 30-jähriges Bestehen feiern.

