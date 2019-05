In der HTL Mödling sind immer „Ideen in Sicht“ .

Seit 1987 zeigt „Jugend Innovativ“ auf, welches Potenzial in heimischen Schulprojekten steckt. Beim Semifinale des Bundeswettbewerbs trumpften auch NÖ-Schulen mit innovativen Ideen und Umsetzungen auf.

Insgesamt wurden aus Niederösterreich 74 Projekte, aus Wien 85 und von Auslandsschulen elf Projekte eingereicht. Eine Jury entschied, welche es in den jeweiligen Kategorien ins Österreich-Finale schaffen, das im Juni in Wien über die Bühne gehen wird. Am Freitagnachmittag wurden in der HTL Mödling insgesamt 13 Finaltickets für Wiener, NÖ- und Auslandsschulen vergeben. Gleich siebenmal jubelten blau-gelbe Schulen, dreimal davon die HTL Mödling.

Kategorie:

Young Entrepreneurs. „Flamoos Junior Company – biologischer Luftreiniger für Innenräume“: Schüler der Abteilung Umwelttechnik haben ein System entwickelt, das zum Ziel hat, die Luftqualität erheblich zu verbessern. Die Idee ist es, eine Art modisches Regal mit Moos („Flamoos-Air“) zu befüllen. Die Pflanze wird dank einer ausgeklügelten Bewässerungsanlage regelmäßig gegossen und so am Leben gehalten. Das Endprodukt kann aufgehängt oder am Boden platziert werden. Das Moos filtert die Schadstoffe und sorgt somit für gute Atemluft.

Kategorie:

Sonderpreis Sustainability. „Smart Street – Nachhaltige Umgestaltung des Kaiser Franz Josef-Ringes in Baden“ . Abteilung Umwelttechnik: Jakob Ziegelbauer widmete sich der Grundlagenermittlung, bestehend aus der Erhebung und Auswertung, sowie dem Aufzeigen des Verbesserungspotenziales der aktuellen Verkehrssituation. Patrick Dorn plante das neue Verkehrskonzept unter Berücksichtigung des aktuellen Verkehrsstandes und der derzeitigen Straßenlage, Luca Henninger entwarf eine Straßen- und Fassadenbegrünung sowie einen begrünten Gleiskörper, Gabriel Pelikan konstruierte ein Modell inklusive zeitgemäßer Darstellung des neuen Verkehrssystems. Im Gesamten widmet sich dieses Projekt der nachhaltigen Umgestaltung des Abschnittes und bildet eine Grundlage für die zukunftsorientierte Stadtplanung.

Kategorie:

Sonderpreis Sustainability. „Wind Energy Booster“. Christian Lurger, Philipp Schwarz und Jure Maca von der Abteilung Maschinenbau haben ein mechanisch voll funktionsfähiges Modell eines dreiflügeligen Rotors mit elektromotorisch verschiebbaren Maßen entwickelt, gefertigt und montiert. Das Projekt soll einen Beitrag zur verstärkten Einsetzbarkeit erneuerbarer Energiequellen leisten. Die Ergebnisse werden einer an der FH Burgenland in Pinkafeld laufenden Masterarbeit, die den energiewirtschaftlichen Aspekt untersucht, zur Verfügung gestellt. Dass die HTL Mödling zur „Innovativsten Schule 2019“ gekürt wurde, ist für Direktor Harald Hrdlicka das Tüpferl am I, immerhin steht „Jugend Innovativ“ für ihn „an der Spitze aller Wettbewerbe“. Doris Wagner von der Bildungsdirektion NÖ gratulierte allen Teilnehmern für „die Vielfalt und die innovativen Ansätze. Euch gehört die Zukunft“.