Im größten österreichweiten Schulwettbewerb für innovative Ideen haben Fiona Böhme und Jakob Wimmer aus der 5A der Abteilung „Holztechnik“ den Sprung unter die 30 Final-Teams geschafft.

Im Rahmen ihrer Diplomarbeit – betreut von Gerhard Haumer und in Zusammenarbeit mit dem Österreichischen Fertighausverband (ÖFV) – galt es, ein Konzept für modulares Bauen zu entwickelten, um den Bedarf an rund 250 Schulklassen pro Jahr zu decken.

Zwar gab es bereits ähnliche Projekte in Europa, doch diese „mobilen Räume“ waren als Stahlcontainer konzipiert und trugen damit nicht unbedingt einem positiven Raumklima bei. Das Augenmerk der beiden Nachwuchsholztechniker galt deshalb ganz klar zwei Faktoren – Raumklima mit Wohlfühlfaktor und Nachhaltigkeit. Gefertigt wurden die mobilen Klassenräume in Brettsperrholzbauweise, was den Aspekt der Nachhaltigkeit zur Gänze erfüllt, denn Holz ist ein nachwachsender Rohstoff.

Was die Mobilität der mobilen Räume betrifft, so sind die maximalen Dimensionen auf 2,5 Meter Breite und 4,2 Meter Höhe beschränkt und können somit mit einem Lkw an den jeweiligen Ort des Bedarfs transportiert werden.

Mikroplastik-Projekt überzeugte die Jury

„Von der Waschmaschine auf den Teller“ ist der Titel eines weiteren „Jugend Innovativ“-Beitrags der HTL Mödling. Sarah Harnischfeger und Robin Godai aus der Abteilung „Umwelttechnik“ weckten damit das Interesse für ihr Projekt zum Thema „Mikroplastik in heimischen Gewässern“. Im Rahmen ihrer Diplomarbeit erhoben die beiden den Mikroplastikgehalt in Wasser, Schlamm und im Mageninhalt von Fischen der Donau.

Die stark vereinfachten Untersuchungsmethoden zeigten gute Ergebnisse. Damit bewiesen Sarah und Robin, dass es auch mit simplen Methoden möglich ist, erfolgreich Forschung zu betreiben. Österreichweit können Schulklassen ab sofort mit ungiftigen Chemikalien und einfachen Geräten diese Untersuchungen wiederholen. Auf diese Weise soll Schülern die Problematik von Mikroplastik nähergebracht und dadurch verdeutlicht werden, wie sehr auch Österreich bereits von dieser Form der Umweltverschmutzung betroffen ist.

von-der-waschmaschine-auf-den-teller.science