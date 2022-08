Ukrainische Pfadfinder zu Gast im „Bundeszentrum Wassergspreng“

Im „Bundeszentrum Wassergspreng“ der „Pfadfinder Österreich“ ist aktuell viel los. Blau-Gelb ist die vorherrschende Farbe. Nicht nur, weil das Areal auf NÖ-Grund liegt, sondern, weil der ukrainische Pfadfinderbund „PLAST“ noch bis Freitag sein Jugend-Sommerlager abhält.

Unter die 85 Kinder und Jugendlichen mit Migrationshintergrund bzw. Vertriebene sowie Kinder und Jugendliche in sozialen Problemlagen, mischen sich auch solche, denen eine Auszeit vom Krieg in der Ukraine gegönnt wird. Sie sind mit dem Bus angereist.

Der Österreichische Integrationsfonds (ÖIF) hat die Gestaltung eines Nachmittags übernommen. Integrationsbotschafter Zaker Soltani hatte Tipps aus eigener Erfahrung parat: Er war vor zehn Jahren aus Afghanistan nach Österreich geflüchtet, studiert Kunstgeschichte und Deutsche Philologie (Deutsch als Fremd- und Zweitsprache) an der Universität Wien.

Brückenbauer zwischen allen Kulturen

„Sich verständigen zu können, ist der Schlüssel zum Erfolg“, meinte er. Ein Umstand, den Oksana Vodotyka, Präsidentin des Pfadfinderbundes, unterstreichen konnte. Die Architektin ist seit 2015 mit der Familie in Wien – aus beruflichen Gründen: Ohne Bildung und Ausbildung sei man verloren, meinte sie.

Anastasiia Khatsko und Ivan Hryvnak von den ukrainischen Pfadfindern verstehen sich als Brückenbauer zwischen allen Kulturen und haben vor allem eines im Sinn: „Den Vertriebenen einen unterhaltsamen Sommer zu bieten.“ Das gelinge durch ein abwechslungsreiches, altersgerechtes Programm, bei dem die Verantwortlichen „Erfahrung und Berufung einbringen“, ist Ivan stolz: „Wir sind hier in keiner Waldschule, sondern in einer Wald-Uni“, schmunzelt er.

Es kann nie genügend Buddys geben

Fitore Morina aus Mödling kümmert sich beim ÖIF um „ZUKUNFT:ÖSTERREICH“ und leitet das Buddy-Programm, eine Initiative, um Personen aus der Region mit ukrainischen Vertriebenen zusammenzubringen: „Das Camp hier ist ideal, um Kontakte zu knüpfen und Anschluss zu finden. So sollen das Deutschlernen und das Anschussfinden leichter möglich werden.“ Vodotyka ist über alle derartige Initiativen „sehr dankbar. Ich erinnere mich noch, dass wir etwa drei Jahre gebraucht haben, um uns zu integrieren. Von den Vertriebenen erwartet man das innerhalb von zwei bis drei Monaten“.

Vorbereitungen für Schulstart in der Ukraine

Die Situation in der Ukraine sei schrecklich, vor allem, wenn man die Bilder im Fernsehen und anderen Medien sieht. In der Praxis allerdings „kehren schon sehr viele wieder in die Ukraine zurück. Es werden alle Vorbereitungen für den Schulstart getroffen“, weiß Vodotyka aus Gesprächen mit Freunden.

Noch genießen alle aber unbeschwerte Tage in Weissenbach.

