Der Sportclub Brunn mit Vorstandsmitglied Geri Berger, der auch die Champions Trophy, das weltgrößte Fußballnachwuchsturnier organisiert, fragt sich, ob der Traum vom dritten Platz nun endgültig geplatzt ist.

Für die Erweiterung der Sportflächen am Areal werden Grundstücke benötigt; nachdem die Gemeinde alle erforderlichen, bis auf eines – die Besitzerin verweigert den Verkauf – erstanden hat, übt Berger Kritik am zuständigen SPÖ-Referenten für Sport und Jugend, Dieter Zelber: „Er hat für die notwendige Erweiterung keinen Plan B. Wir müssen Trainings absagen, können keine Jugendlichen mehr aufnehmen. Wir brauchen eine Lösung, um dem großen Zuzug in Brunn eine entsprechende Sport-Infrastruktur anzugleichen“.

Zelber hält dazu fest: „Es stimmt, dass eine Familie, deren größter Grundstücksanteil mittendrin liegt, momentan nicht am Verkauf interessiert ist. Fakt ist, wir tun unser Bestes, um eine gute Lösung, die aber nicht über einen finanziell vertretbaren Rahmen hinausgehen darf, zu suchen.“ Im neuen Jahr wolle man bei den Eigentümern erneut nachfragen, betonte Zelber. „Ich werde auch mit Herrn Berger das Gespräch suchen.“