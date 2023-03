Marion Greiner setzt auf die Jungen

Im NÖN-Gespräch zieht sie erste Bilanz. „Eines meiner Anliegen ist, die Maria Enzersdorfer Jugend mehr ins politische Geschehen einzubinden. Die jungen Menschen sollen kennenlernen, was es bedeutet, sich politisch zu engagieren“, steckt sich die seit 2020 im Maria Enzersdorfer Gemeinderat aktive Politikerin zum Ziel.

Ideen sammeln in einem Jugendforum

In einem Jugendforum möchte sie außerdem Ideen für Angebote für die Jugendlichen sammeln und sich mit Nachbargemeinden vernetzen, um gemeinsame Aktionen zu starten. „Ich möchte herausfinden, was die Wünsche und Bedürfnisse der Jungen sind, wo machen sie mit, wo können sie etwas bewegen“, erklärt Greiner „denn der Jugend soll man zeigen, dort wo man lebt, soll man sich auch engagieren und auch etwas bewegen“.

Viel Zeit, ihre Vorstellungen umzusetzen, bleibt der Greiner nicht, denn die dreifache Mutter, 2-fache Bonusmutter und 2-fache Hundebesitzerin leitet beruflich das Recruiting und Employer Branding bei einem Beratungsunternehmen.

An Ideen mangelt es der Jugendgemeinderätin jedenfalls nicht: „Gemeindepolitik ist immer sehr viel Arbeit, die kaum geschätzt und noch viel weniger honoriert wird. Ich stelle mir zum Beispiel vor, dass Jugendliche als Wahlhelfer oder Beisitzer bei Wahlen mitarbeiten und so ein bisschen Politikluft schnuppern. Das könnte auch ein Mittel sein, um die Politikverdrossenheit in unserem Land zu bekämpfen.“

