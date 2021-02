Judith Noske: Wir spüren eine deutliche Zunahme der Akutbegutachtungen seit dem letzten Lockdown. Zum Vergleich lag die durchschnittliche Anzahl an Akutbegutachtungen im Jahr 2019 pro Monat bei 60. Nach dem Sommer gab es eine deutliche Zunahme, die wir auf Probleme beim neuerlichen Schuleinstieg nach erneuter Öffnung der Schulen im Herbst zurückführten.

Mit dem neuerlichen Lockdown im November haben wir im Dezember einen weiteren Gipfel von fast 100 – somit um 40 Prozent höher als vergleichsweise im letzten Jahr. Die Anzahl der stationären Aufnahmen ist vor allem durch die eingeschränkte Bettenkapazität bestimmt und spiegelt den Bedarf nicht wider, zumal wir immer wieder Zimmer und Betten nicht belegen können, um Isoliermaßnahmen für Corona positive Patienten und Kontaktpersonen zu schaffen.

In den Akutbegutachtungen sehen wir hoch belastete Kinder und Jugendliche sowie deren Familien, nachdem die Situation zu Hause eskaliert ist oder die zu Hause nicht zu halten waren. Selbstverletzendes Verhalten, Suiziddrohungen, innerfamiliäre Gewalt oder Eskalationen rund um einen exzessiven Internetkonsum können Auslöser sein. Die fehlende Tagesstruktur durch Wegfall des Präsenzunterrichts führt häufig zu Belastungen für das Kind, den Jugendlichen und die Familie, die in weiterer Folge Krisen auslösen, die zu einer Vorstellung an unserer Abteilung führen.

Was sind die vordringlichsten Probleme, unter denen die Kinder & Jugendlichen in Corona-Zeiten leiden?

Noske: Angst, Konzentrations- und Leistungsstörungen nehmen zu, ebenso depressive Zustandsbilder, was sich ganz unterschiedlich ausdrücken kann. Manche Kinder, Jugendliche ziehen sich zurück, gehen überhaupt nicht mehr außer Haus, entwickeln Zwänge, um die herum sie ihre Ängste zu kontrollieren versuchen, andere sind hoch irritiert und leicht erregbar. Hier kann es zu Impulsdurchbrüchen kommen, die eine kinder- und jugendpsychiatrische Intervention bzw. eine vorübergehende Herausnahme aus dem sozialen System bedürfen.

Primaria Judith Noske. NÖ LGA

Essstörungen haben deutlich zugenommen, ebenso haben wir etwa viermal so viele Anfragen, die in Zusammenhang mit Drogenkonsum stehen. Nicht unberücksichtigt darf der vermehrte Internetkonsum vieler Kinder und Jugendlichen bleiben, der ebenfalls die Kriterien einer Suchterkrankung erfüllen kann und einen dringenden Handlungsbedarf anzeigt. Wir sehen auch, dass Familien mit behinderten Kindern durch den Corona-bedingten Entfall von diversen Unterstützungsangeboten besonders belastet sind, und Familien die grundsätzlich über gute Bedingungen verfügen ebenfalls zusehends unter Druck geraten und sich häufiger als früher an uns wenden.

Wie können die Experten in Hinterbrühl ambulant und stationär helfen?

Noske: Wir haben vielfältige Möglichkeiten, auf die unterschiedlichen Belastungen und Schwierigkeiten der Kinder zu reagieren und bemühen uns, diese individuell mit den Kindern und Jugendlichen und deren Familien abzustimmen. Neben einem ambulanten Angebot für komplexere Problematiken gibt es die Möglichkeit der tagesklinischen und der vollstationären Behandlung. Wir unterscheiden Kriseninterventionen, die akut angeboten werden und nur wenige Tage dauern, diagnostische Aufenthalte, für die wir uns mehrere Wochen Zeit nehmen, und mehrmonatige therapeutische Aufenthalte. Wobei es uns wichtig ist, dass die Kinder und Jugendlichen nicht den Kontakt zu ihrem Zuhause verlieren. Wir stehen in enger Kooperation mit den niedergelassenen Fachärzten und den diversen Beratungszentren, arbeiten mit der Kinder – und Jugendhilfe und der Schule zusammen.

Ist der Ansturm an psychologischer Hilfe überhaupt zu stemmen? Wie viele Mitarbeiter, Experten, bräuchte man alleine in Hinterbrühl?

Noske: Wir sind gefordert, anhand von Dringlichkeit einzuschätzen, wer wie schnell welche Hilfe benötigt und bemühen uns um Behandlungsangebote, die längerfristige negative Auswirkungen auf die psychische Entwicklung eines jungen Menschen verhindern können. Wenn uns das gelingt, dann ist das immer eine sehr schöne Sache. Oft würden wir aber auch gerne mehr anbieten können. Auffallend ist, dass im Zuge der Lockdowns in der ambulanten Versorgung teils engmaschigere Termine sinnvoll und notwendig sind.

Dies stellt uns bezogen auf personelle Ressourcen in den verschiedenen Berufsgruppen teils vor neue Herausforderungen. Wir spüren hier den Mangel an Kinder- und Jugendpsychiaterinnen und -psychiatern, die eingeschränkten Möglichkeiten der Kinder und Jugendhilfe und Finanzierungsprobleme von ambulanten Angeboten im niedergelassenen Bereich. Es ist aber nicht nur die Anzahl der zur Verfügung stehenden Experten entscheidend für eine gute Hilfeleistung, sondern auch deren Vernetzung. Das gute Zusammenspiel zwischen den Säulen Kinder- und Jugendpsychiatrie, der Kinder und Jugendhilfe und der Schule unter Einbeziehung der Familie ist hier wichtig. Im Industrieviertel haben wir das Kindernetzwerk, das über eine Plattform unterschiedliche Helfersysteme koordiniert und versucht Kindern und Jugendlichen mit psychosozialen Schwierigkeiten ein verantwortungsvolles Gegenüber zu sein.

Kann man allen Kindern und Jugendlichen sofort helfen oder gibt‘s Wartezeiten?

Noske: Bei akuten Krisen mit Selbst- oder Fremdgefährdung ist eine Vorstellung jederzeit möglich, um in der Krise zu stabilisieren. Um eine differenzierte Einschätzung der Problematik zu bekommen und einen Hilfeplan zu entwickeln, der mit dem Kind/Jugendlichen und der Familie abgestimmt ist und die Belastungen und Ressourcen der Familie berücksichtigt, braucht es mehrere Termine. Hier gibt es leider auch längere Wartezeiten.

Was raten Sie Eltern, wie erkennt man den psychologischen „Hilfeschrei“ der Kinder und Jugendlichen?

Noske: Kinder haben ein hohes Potenzial, mit ganz unterschiedlichen Belastungen umzugehen und nach Irritationen wieder ein neues Gleichgewicht zu finden. Sie sind auf ganz unterschiedliche Weise hoch kreativ, um Hilfe zu rufen und das einzufordern, was sie für ihre Entwicklung brauchen. Es ist sehr wichtig, hier hinzuhören. Viele Hilferufe drücken sich eher auf einer Handlungsebene aus und müssen erst ,übersetzt’ werden. Eltern im Gegenzug kennen ihre Kinder gut und spüren meist intuitiv, was ihre Kinder brauchen und können dem auch nachkommen, wenn sie selbst ausreichend Unterstützung haben.

Wenn Eltern den Kontakt zu ihrem Kind verlieren und spüren, dass sie nicht gut helfen können, ist es wichtig, sich Unterstützung zu holen. Wenn Eltern beobachten, dass ihr Kind längerfristig Einschränkungen in der Beziehungsfähigkeit oder der Leistungsfähigkeit zeigt oder das natürliche Neugierverhalten und Interesse, das so wichtig für die kindliche und jugendliche Entwicklung ist, verloren geht, dann soll man besonders aufmerksam sein. Das Schwierige bei Corona ist hier, dass alle drei Bereiche angegriffen sind: Die Beziehungsgestaltung ist kontakteingeschränkt, die Schule, die Leistung vermitteln soll, kann nicht in gewohnter Weise besucht werden und der Notwendigkeit unserer Kinder, die Welt zu entdecken und sich in ihr zu finden, kann gegenwärtig durch die Ausgangsbeschränkungen und Veranstaltungsverbote nicht entsprochen werden. Bei akuten Gefährdungsmomenten im Sinne von Selbst- oder Fremdgefährdung ist es unheimlich wichtig, sehr schnell zu reagieren und lieber einmal zu viel als zu wenig Hilfe zu holen.