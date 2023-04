Pädagogin übernimmt die Leitung

Seit 2016 ist Melanie Zemann aus Sulz im Wienerwald beim Roten Kreuz Mitglied, dies war auch der Beginn ihrer Laufbahn als Pädagoge in der Mittelschule Brunn-Maria Enzersdorf. „Ich hatte nach meiner Ausbildung als Lehrerin die Chance, Erste-Hilfe-Lehrbeauftragte zu werden. Durch diese Qualifikation und durch meinen Kollegen Michael Dorfstätter bin ich zum Jugendrotkreuz gekommen“, erzählt sie im NÖN-Gespräch. Ihr Wissen bei Erste-Hilfe-Kursen an junge Menschen weitergeben, habe sie „von Beginn an begeistert“.

In der Mittelschule unterrichtet sie Deutsch, Geografie, Wirtschaftskunde sowie Lebenskompetenz. Bereits davor hat die 32-jährige als Kindergartenpädagogin gearbeitet. Einen sozialen Beruf wollte sie immer ergreifen. „Mir war immer schon klar, dass ich gerne mit Kindern arbeiten möchte“, sagt sie. Zu ihrem Beruf an der Mittelschule habe sie eine besondere Verbindung. „Ich bin selbst immer gerne zur Schule gegangen, meine schönste Zeit war damals in der Hauptschule in Brunn am Gebirge. Das ist mit ein Grund, warum ich Mittelschullehrerin geworden bin“. Kein Tag sei wie der andere. „Gerade das Alter meiner Schüler zwischen zehn und 15 ist extrem spannend und man kann den Schülern jeden Tag beim Heranwachsen und Entwickeln zusehen“, erzählt Zemann.

Schüler und Lehrer sollen profitieren

Für ihre neue Rolle als Bezirksleiterin des Jugendrotkreuzes in Mödling hat sich Zemann viele Ziele gesteckt. „Es geht mir vor allem darum, alle Schulen im Bezirk Mödling am letzten Stand der Dinge zu halten, was das Jugendrotkreuz betrifft“, sagt sie. Es gebe viele Projekte, Ausbildungen sowie Möglichkeiten, von denen die Schüler, aber auch die Lehrer profitieren können. Am freizeitorientierten Bereich des Jugendrotkreuzes soll auch gearbeitet werden. „Es wäre großartig, wenn auch dieser Bereich noch wächst und die Zusammenarbeit mit dem Roten Kreuz Hand in Hand geht“, hofft Zemann.

Abseits ihres Jobs geht Zemann gerne klettern und laufen. Sie liebt es aber auch zu verreisen und fremde Länder und Kulturen kennenzulernen. Vor Kurzem kehrte sie von einer Reise aus dem Oman zurück.

Wechsel an der Spitze Hofübergabe beim Jugend-Rotkreuz Mödling

