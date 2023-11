Der ewige Kampf gegen Windmühlen - erneut in Perchtoldsdorf

Dieses Mal ab 10. November im Rahmen des Kinder- und Jugendtheaters THEO im Kulturzentrum. In der Fassung von Joachim Henn nahe dem Original und kindgerecht aufbereitet: Während Don Quichote in Windmühlenflügeln einen Riesen sieht, den es als edler Ritter zu bekämpfen gilt, träumt sein Knecht Sancho Pansa von einem saftigen Braten und einem Schläfchen im Schatten. In Don Quichotes kreativem Irrwitz und Sancho Pansas sinnfrohem Realismus treffen gegensätzliche Sichtweisen berührend und urkomisch aufeinander.

Als Don Quichote ist Thomas Bammer zu sehen, als Sancho Pansa Victor Kautsch. Regie und Produktionsleitung liegen in den bewährten Händen von THEO-Gründerin Birgit Oswald. Vorstellungen bis 9. Dezember. Tickets im InfoCenter Perchtoldsdorf, Marktplatz 10 oder unter shop.eventjet.at/theo.

Saisonstart mit Eröffnungsfest

Wie jedes Jahr feiert das THEO-Team auch heuer gemeinsam mit den jungen und junggebliebenen Theaterfreunden das Spielzeit-Eröffnungsfest. Am Samstag, 11. November, 13.30 bis 15.30 Uhr gibt es im Kulturzentrum bei freiem Eintritt zahlreiche Theaterstationen mit Quiz, Tombola, Kinderschminken, ...

Einen Don Quijote-Mitschnitt gibt es unter

https://mega.nz/folder/po9ACJjS#czU8f_O5Yet6rxPUWnYxWQ

http://theaterort.at