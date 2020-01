Die FF Maria Enzersdorf freut sich über regen Zulauf. Nach dem Motto „Aller guten Dinge sind drei“ konnten die Jungfeuerwehrmänner Christoph Schubert, Mola Sambou und Jozef Majchrovic in den Aktivdienst überstellt werden. Die Freude ist bei den drei 15-Jährigen groß.

Sambou merkt an: „Als ich 12 Jahre alt war, kam der Vorschlag meiner Mutter, bei der Feuerwehr hineinzuschnuppern. Zuerst wollte ich nicht, dann habe ich zufällig hautnah einen Einsatz vor meiner Haustüre mitbekommen; die Zusammenarbeit, die Fahrzeuge, die Präzision, mit der gearbeitet wurde, all das hat mich einfach fasziniert.“ Dass er hier auch Freunde gefunden hat und ständig dazulernen kann, ist ebenfalls ein Grund, sich hier wohlzufühlen. Der Lehrling bei „König & Bauer“ sieht seinen Dienst als Aktiver auch „als eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung“.

Auch Majchrovic ist mit 12 Jahren dazugekommen und geblieben. Derzeit besucht er die Vienna Business School in Mödling: „Mein Vater war bei der Freiwilligen Feuerwehr in der Slowakei.“ Aufregendstes Erlebnis war für ihn bis jetzt ein Waldbrand, „da hatte ich die verantwortungsvolle Aufgabe, den Verteiler in der Angriffsleitung zu besetzen“.

Christoph Schubert attestiert Kommandant-Stellvertreter Florian Zeilinger „stark ausgeprägte Wissbegier; der weiß, wo es lang geht“. Seinen ersten Einsatz hatte der HTL-Schüler ein paar Minuten nach seiner Überstellung in der Seniorenresidenz Schloss Liechtenstein. „Es ist einfach was los bei der Feuerwehr“, zeigt sich Schubert begeistert. Spiel, Spaß und Action bei der Freiwilligen Feuerwehr genießt Schubert, seit er zehn Jahre alt ist.

Zeilinger weiß aus Erfahrung, dass „die Jugend darauf brennt, in den Aktivdienst zu kommen“. Deshalb wird in Maria Enzersdorf traditionell am 15. Geburtstag überstellt.

„Atemschutzgeräteträger“ ist für die drei Jungfeuerwehrmänner das große Ziel. Für diese spezielle Ausbildung müssen verschiedene Voraussetzungen erfüllt werden. Der nächste Termin zur Atemschutzgeräteausbildung wird mit Begeisterung erwartet. „So einen Löscheinsatz im Innenangriff durchführen zu können, das wird für sie in näherer Zukunft greifbar sein“, ist Zeilinger zuversichtlich.

Im Laufe der Zeit werden sich die einen oder anderen Spezifikationen für weitere Sonderdienste ergeben. „Das kommt auf die Interessen der Jungfeuerwehrmänner an.“ Zuerst heißt es, zu erfahren, was es für Möglichkeiten gibt: „Wir sind dann auf der Suche nach ihren besonderen Talenten.“