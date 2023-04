Musikalisches „Leben im All“

Es hat Tradition, dass der Chor und die Theatergruppe der Volksschule Perchtoldsdorf, Roseggergasse ein Musical in der Burg Perchtoldsdorf veranstalten. An zwei Abenden führten an die 90 Kinder das Stück „Leben im All“ in dem ausverkauften Burgsaal auf. Das Publikum war begeistert und quittierte die Aufführung mit Standing Ovations. Volksschul-Direktorin Katharina Hussian bedankte sich bei der Leiterin des Chors, Sabine Haas, der Leiterin der Theatergruppe, Ulrike Sinabell, sowie bei den Kindern „für ihren großartigen Einsatz“.

