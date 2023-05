HTL Mödling lebt Innovation

Das Wesen einer „Junior Company“ ist schnell erklärt: Schülerinnen und Schüler gründen für die Dauer eines Schuljahres ein Unternehmen, das sie führen, Produkte herstellen und verkaufen. Dabei entdecken die Schüler ihre unternehmerischen Potenziale und trainieren ihre sozialen Kompetenzen bei der Teamarbeit.

Insgesamt haben zehn Companies aus sechs Schulen am Wettbewerb der Wirtschaftskammer NÖ teilgenommen: HTL St. Pölten, HLM/HLW Krems, LFS Hollabrunn, HTL Hollabrunn, Vienna Business School Mödling und HTL Mödling. Sie alle haben ihre Unternehmen an eigenen Messeständen präsentiert. Zudem stellten sich die jungen Unternehmerinnen und Unternehmer einem Juryinterview, das mit einem Investor-Gespräch verglichen werden kann.

Silber für Plastik-Fäden für 3D-Drucker

Die „reFILL3D“-Company aus der HTL Mödling, Abteilung Wirtschaftsingenieure, holte Silber: „Die von uns entwickelte Maschine ermöglicht es, das Filament aus gebrauchten handelsüblichen PET-Flaschen selbst herzustellen und in jedem 3D-Drucker weiterzuverwenden“, erklärt Max Vesely. „Somit wird die Umweltbelastung durch das upcycelte PET-Filament reduziert. Wichtig ist, dass die Flaschen gut gereinigt werden. Zunächst wird die PET-Flasche mit einer speziellen Schneidvorrichtung in einen langen, konstant breiten Streifen geschnitten. Anschließend wird dieser am Anfang zugespitzt, durch den auf 200 Grad Celsius erhitzten Heizblock eingefädelt und an der Spule befestigt. Der stufenlos regelbare Motor treibt die Spule an und zieht den Streifen durch den Heizblock. Das dadurch entstehende Filament mit einem Durchmesser von 1,7 mm wird auf die Spule aufgewickelt. Nach Ende des Vorgangs kann das upcycelte PET-Filament sofort und ohne lange Liefer- und Transportwege im 3D-Drucker verwendet werden.“ Das Team komplettieren Adam Boncz, Matteo Fritzer, Darius Turcin Darius und Levi Turcin.

Platz 3 für die "Weindings"-Company. Foto: Andreas Kraus, Andreas Kraus Fotostudio KRA

Platz 3 für dekoratives und praktisches „Weindings“

„Unser Weindings besteht aus Holz, Epoxidharz und Aluminium. Durch seine vier Führungen kann man die Weingläser sicher abstellen, ohne daran zu denken, dass das Weinglas umfällt“, weiß Michelle Schweidl, Geschäftsführerin der Junior Company, ebenfalls aus der HTL Mödling, Abteilung Wirtschaftsingenieure. Dazu komme noch „gutes Design, es ist ein schöner Dekoartikel. Die Kunden kaufen dabei nicht nur ein Produkt, sondern auch die Idee und sorgfältige Handarbeit, die dahintersteht“. Zum Unternehmen gehören auch Daniel Klauninger, Elias Mokricky, Adrian Poier, Benjamin Supper, Philipp Winkler und Fabio Zaunstöck.

Überzeugende Präsentationen der Jungunternehmer

„Die jungen Unternehmerinnen und Unternehmer haben eine tolle Performance hingelegt“, zeigte sich auch Katharina Alzinger-Kittel, Vorsitzende der Jungen Wirtschaft NÖ, von den Leistungen und dem Niveau des diesjährigen Wettbewerbs beeindruckt. „Die jungen Menschen haben gezeigt, was sie für die Dauer eines Schuljahres auf die Beine stellen können - sie haben ihr eigenes Unternehmen gegründet und beeindruckende Ideen, Innovationen und nachhaltige Lösungen präsentiert.“

