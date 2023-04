Heimspiel für Isabell Pannagl

Das neue Programm von Isabell Pannagl mit dem Titel „Neues aus dem Dachgeschoß“ hatte Anfang März im Wiener "Casanova" Premiere. In der Vorwoche gastierte das Multitalent mit ihrem bereits fünften Solo-Kabarettprogramm im Burgsaal ihres Heimatortes Perchtoldsdorf. „Hier zu spielen ist etwas ganz Besonderes“, bekannte sie am Anfang und legte unter dem Applaus ihrer Fans in ihrer quirligen Art gleich mit Tempo los. Sie präsentierte dann rund zwei Stunden ihre „Gedankenkarussels“ zu verschiedenen Themen und streute auch immer wieder passende Songs ein.

Am Ende hatte sich Isabell dann noch etwas Nettes einfallen lassen: Sie verteilte Bierdeckel mit ihrem Konterfei und dem Spruch „Schön, dass du da bist“ auf der einen Seite und signierte auf der anderen. Auch darüber freuten sich unter anderem eine Abordnung des Mödlinger Förderungsvereines, Bürgermeisterin Andrea Kö, Wirtschaftskammer-Bezirksstellenobmann Martin Fürndraht und Isabells stolze Eltern Barbara und Werner.

Keine Nachrichten aus Mödling mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.