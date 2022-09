„50 Shades of Schmäh“ steht in den Startlöchern

„Sie werden lachen, es wird ernst.“ Alex Kristan, Star-Komiker & Parodist aus Maria Enzersdorf, fiebert der Premiere (3. Oktober im Orpheum in Wien) seines vierten Soloprogrammes entgegen: „50 Shades of Schmäh“. Nein, Erotisches wie im fast gleichnamigen Buch und Film sei nicht zu erwarten, schmunzelt Kristan.

Der Programmtitel ergab sich vielmehr aus einer persönlichen Bestandsaufnahme anlässlich seines 50. Geburtstages sowie der Frage, ob 50 Schmäh-Schattierungen in turbulenten Zeiten überhaupt reichen.

Aktuell umfasst das Programm umgerechnet 75 Seiten, 122 weitere haben’s erst gar nicht in die Endfassung geschafft. Und noch immer wird bei insgesamt acht Vorpremieren – die letzte findet am 30. September in Pamhagen im Seewinkel statt – am Text gearbeitet, verrät Kristan im NÖN-Gespräch: „Da geht es darum, die Ecken und Kanten abzufeilen, bis es eine runde Sache ist.“

Absurditäten brauchen die satirische Aufarbeitung

Zudem sei er ohnehin dafür bekannt, dass seine Programme permanent bearbeitet und aktualisiert werden. „Wenn beispielsweise ein Energieversorger seine eigene Stromrechnung nicht bezahlen kann, oder die Menschen nicht wissen, woher sie das Geld für Strom und Gas nehmen sollen, gleichzeitig aber bei der Fußball-WM in Katar die Temperatur in den Stadien auf 22 Grad runtergekühlt wird, dann braucht es die Satire, um diese Absurditäten etwas leichter verdaulich zu machen.“

Was Kristan als nun 50-Jähriger aber auch wahrgenommen hat, ist, dass „ich jetzt als Ü50-Zielgruppe völlig neue Angebote – beispielsweise fürs Reisen – bekomme. Ich fühle mich fast wie ein Pop-up-Senior, dem Kraut-funding als Entgiftungskur vorgeschlagen wird. Ich bin schon gespannt, wann die erste Einladung zur Heizdecken-Busfahrt im Postkasten liegt.“ Sein klarer Appell in Anlehnung an sein voriges Programm „Lebhaft“: Man möge auch mit 50 weiterhin „eine Rotzpipn bleiben, denn lachen hält jung. Alt ist man ohnehin erst, wenn die Kerzen teurer sind als die Torte“.

Toni Polster kommt als Hebamme ins Spiel

Und zum Lachen gibt es bei „50 Shades of Schmäh“ genug, denn die von Kristan gern parodierten Promis, diskutieren unter anderem über ihre Blackout-Präventionskonzepte und darüber, welche anderen Berufe sie auch hätten ergreifen können: Arnold Schwarzenegger als Bäcker, Toni Polster als Hebamme und Niki Lauda als Apotheker sorgen für Lachstürme beim Publikum.

Die Formel 1-Legende kommt also auch nach dessen Tod im Programm vor: „Es ist mir als Lauda-Fan sehr wichtig, Niki mit meiner Parodie zumindest akustisch weiterleben zu lassen“, betont Kristan.

„Ausverkauft zu sein, ist generell nie eine Selbstverständlichkeit, aber in Zeiten wie diesen ein absolutes Privileg.“

Star-Komiker Alex Kristan

Ein Blick auf den Terminkalender bringt Verblüffendes zutage: Obwohl man das neue Programm de facto noch nicht kennt, sind im Oktober sämtliche Termine in Wien (darunter Globe) und NÖ (darunter zweimal Burg Perchtoldsdorf) bereits restlos ausverkauft, nur für die beiden Vorstellungen im Bruckner Haus in Linz gibt es noch ein paar Restkarten: „Das macht mich demütig und dankbar. Diese Vorschusslorbeeren meines Publikums zeigen mir, dass ich die Menschen mit meinen bisherigen Programmen offenbar erreicht und auch zufriedengestellt habe“, verneigt sich Kristan vor seinen Fans. Wie überhaupt: „Ausverkauft zu sein, ist generell nie eine Selbstverständlichkeit, aber in Zeiten wie diesen ein absolutes Privileg.“

