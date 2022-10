Alex Kristan: 50 Shades of Schmäh

Jetzt wissen auch die Fans, dass für den 50er aus Maria Enzersdorf "22 Uhr das neue Mitternacht ist. Ich muss mich von Partys erholen, auf denen ich gar nicht war". Alex zeigt aber auch, dass er bei bester Kondition ist, ein Gag jagt den anderen, nach über zwei Stunden sind Standing Ovations die verdiente Belohnung. Den 50er hat Alex übrigens gut weggesteckt: "Solange die leere Küchenrolle für mich ein Fernglas bleibt, fühle ich mich jung." Dem Publikum gibt er den Rat: "Hören Sie auf, Kalorien zu zählen - die sind eh alle da."

Unter anderem zerkugelten sich Andreas Herzog, Gernot Kulis, Herbert Prohaska, Kathi Bellowitsch, Kristina Inhof, Leo Hillinger, Leodegar Pruschak, Lydia Prenner Kasper, Manfred Ainedter, Maya Hakvoort, Michael Krammer, Patricia Kaiser, Peter Klien, Rainer Schönfelder, Susanne Riess-Hahn, Tom Walek und Viktor Gernot.

Mehr über das Programm, in dem unter anderem Alex' Stamm(Parodie-)kräfte beruflich in andere Professionen schlüpfen dürfen - und was es mit den Gartenhandschuhen auf sich hat, gibt's auch hier und in der Mödlinger NÖN.

