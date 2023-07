Für Gery Seidl steht fest: „Nie is nix“

Starkabarettist Gery Seidl gastierte am Montagabend mit seinem aktuellen Programm „beziehungsWEISE“ im Burghof in Perchtoldsdorf. Mit seiner humoristischen Art führte Seidl den Fans in der ausverkauften Freiluftbühne - vor der Don Quijote-Kulisse - gewohnt pointiert immer wieder auftretenden Probleme und Missverständnisse in Beziehungen vor Augen. Das Publikum weiß jetzt, dass „beziehungsweise nicht das Gegenteil von singledeppert“ ist, und dass „manche Leute gar keine Laktose brauchen, um intolerant zu sein“, war begeistert und bedankte sich mit minutenlangem Applaus.