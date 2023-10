Polizei lud in Maria Enzersdorf zum Plaudern ein

„Coffee with Cops“ – so heißt die neue Aktion, im Rahmen derer die Exekutive verstärkt die Nähe zu den Bürgerinnen und Bürgern sucht. Auch der Gemeinde Maria Enzersdorf war es ein Anliegen, sich an der Initiative zu beteiligen. Daher lud die Polizei am 11. Oktober zu „Coffee with Cops“ in den Säulensaal des Schloss Hunyadi zum Plaudern und Informieren und trat bei einer zwanglosen Tasse Kaffee mit der Bevölkerung in Kontakt. Dies tat Postenkommandant-Stellvertreter Andreas Schattauer gerne, begrüßte neben Maria Enzersdorfer Bürgerinnen und Bürgern auch Bürgermeister Johann Zeiner (ÖVP) und Vizebürgermeister Markus Waldner (Aktive) und führte interessante Gespräche. Dazu gab es noch Tipps zur Verbrechensvorbeugung.