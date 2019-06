Sie hat es wieder einmal geschafft: Die 17-Jährige Schülerin Magdalena Lederbauer zeigte beim Chemie-Bewerb, der an der Pädagogischen Hochschule Niederösterreich in Baden ausgetragen wurde, dass sie für chemische Synthesen einfach ein Händchen hat. Dabei war Lederbauer bereits international erfolgreich. Bei der Mendeleev-Olympiade im russischen St. Petersburg zeigte Lederbauer ebenfalls auf und errang eine sensationelle Bronze-Medaille. Was für den Bezirk Mödling in Baden ebenfalls erfreulich war: Erwin Rait, Schüler am Gymnasium Keimgasse, belegte Platz 4. Die vier Sieger werden im Juli zur internationalen Chemie-Olympiade in Paris reisen. Diese ist das Pendant zur Mendeleev-Olympiade, bei der Österreich heuer erstmals durch Magdalena Lederbauer vertreten war.