Chor-Neugründung: Komm und sing mit!

Im Frühling 2022 lud die Marktgemeinde Kaltenleutgeben unter der Leitung von Gemeindevorständin Theresa Edtstadler-Kulhanek, ÖVP, an insgesamt vier Terminen zum offenen Singen ein, an denen über 50 Personen teilnahmen. Bei den Proben wurde alles ausprobiert, angefangen von alten, klassischen, modernen bis hin zu internationalen Liedern, auch Volkslieder und Jodler fanden Anklang bei den Singenden.

Die Proben wurden von der Musikerin und Musikpädagogin Gerhild Mückstein geleitet, die den Chor auch weiter betreuen wird. Das Projekt stieß auf so große Resonanz, dass ab Herbst regelmäßige Chorproben abgehalten werden. Edtstadler-Kulhanek erläutert weiter: „Zudem wird ein neuer Verein in Kaltenleutgeben gegründet. Zu diesem Anlass laden wir alle Interessierten am Donnerstag, 1. September um 19 Uhr, ein, bei dieser Vorstellungs- und Planungsrunde im Rudolf-Eder-Haus dabei zu sein.“

Ab Donnerstag, dem 8. September, finden regelmäßige Proben von 19 bis 21 Uhr statt, zu dem alle Kaltenleutgebnerinnen und Kaltenleutgebner eingeladen sind. Ein großes Danke richtet die Gemeinderätin an „Hannes Schrammel und sein Team, für das Engagement und den Einsatz. Er hat uns nicht nur sein Klavier für die Proben geliehen, sondern auch selbst tatkräftig bei der Bewerbung mitgeholfen. Wir freuen uns auf jeden und jede einzelne Mitsänger/in“.

