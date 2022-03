Die Stars zu Gast im „Ski-Dorf“

Beim Begriff Skimetropole denkt jeder an St. Anton oder Kitzbühel, nur nicht an Kaltenleutgeben. Ebendort hat jedoch 1956 das größte skisportliche Ereignis vor den Toren Wiens stattgefunden: der Eisgraben-Abfahrtslauf und der Wienerblick-Torlauf.

Dem Ersten Skiklub Kaltenleutgeben ist es aufgrund seiner erstklassigen Kontakte gelungen, fast alle Asse des österreichischen Olympiateams der Winterspiele 1956 von Cortina d’Ampezzo an den Start zu bekommen. Allen voran war es Sportwart Eduard Lorenz und Leopold Semmler, dem Klub-Präsidenten und Eigentümer der Firma Seiden Semmler zu verdanken. Letzterer hatte die Gesamtleitung des Rennens über, die Siegerehrung übernahm Bundeskanzler Julius Raab persönlich.

Der Eisgraben Abfahrtslauf vom 603 Meter hohen Gaisberg hatte eine Streckenlänge von 1,3 Kilometern bei einem Höhenunterschied von 300 Metern. Vor 8.000 Besuchern starteten 45 Herren und neun Damen, darunter eine Dame und neun Herren aus Kaltenleutgeben. Einer davon ist der heute 90-jährige Roman Gschwandtner, der damals mit 24 Jahren dabei war. Er schaffte Platz 20 in dieser Elite mit einem Rückstand von 17 Sekunden auf den Sieger Othmar Schneider (SC Arlberg).

„Pfui Teufel, ist das eine Abfahrt. Dass es so etwas in Wien gibt“, schnaufte Anderl Molterer. Das sagte einer, der neunmal am Stockerl auf der Streif gestanden ist und 50 Weltcuprennen gewonnen hat. In dieser Abfahrt wurde er Dritter hinter seinem Klubkollegen Ernst Hinterseer vom SC Kitzbühel. Helga Mracek aus Kaltenleutgeben wurde bei der Eisgrabenabfahrt tolle Siebente.

15.000 Fans beim Wienerblick-Riesentorlauf

Den Riesentorlauf am „Wienerblick“ ließen 15.000 Besucher nicht aus und jubelten Anderl Molterer, dem „Weißen Blitz von Kitz“, zu, der vor Hias Leitner und Othmar Schneider siegte und damit auch die Kombination gewann... Bester Kaltenleutgebener war Albert Gratischnigg auf Platz 13. Seine spätere Frau Helga Mracek fuhr auf Rang 6. Unangefochten an der Spitze war Thea Hochleitner vom SC Bad Gastein, die Abfahrt, Torlauf und somit die Kombination bei den Damen gewann.

Die Massen der Besucher sind mit Dampflok-Sonderzügen am eigens dafür noch einmal geöffneten Kaltenleutgebener Bahnhof eingetroffen, der 1953 geschlossen worden war. 900 Sicherheitskräfte von Gendarmarie, Polizei und Bundesheer mussten eingesetzt werden, um die Ski-Stars vor den vor allem weiblichen Fans zu beschützen.

