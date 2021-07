Auf der Waldlichtung haben sich am 15. Juli 1934 3.000 als Sonntagsausflügler getarnte Arbeiter zu einer illegalen Kundgebung gegen die austrofaschistische Kanzlerdiktatur getroffen. Als Vertreterin der damals verbotenen Sozialdemokratie war Rosa Jochmann gekommen. Doch ehe sie das Wort ergreifen konnte, wurden Richard Lehmann und Hans Fröhlich von christlich-sozialen Sturmschärlern erschossen und die Versammlung aufgelöst.

Am 19. Juli vor 120 Jahren wurde Jochmann geboren. Anlässlich dieses Jubiläums erinnerte SPÖ-Bezirksvorsitzender Hannes Weninger an „ihr Leid im Konzentrationslager Ravensbrück und ihre unermüdlichen Appelle vor allem an die Jugend, sich für Frieden und Demokratie zu engagieren“.