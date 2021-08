Niederösterreich hat sein erstes Unternehmernetzwerk, das online gegründet wurde und sich in erster Linie im Netz trifft. Üblicherweise treffen einander BNI-Unternehmerteams einmal pro Woche, um Geschäftsempfehlungen auszutauschen. Wegen Corona wurden die Treffen ins Homeoffice verlegt. Das hat derart gut funktioniert, dass der Aufbau eines Online-Unternehmerteams gestartet wurde.

Nunmehr hat „BNI Alpha Online“ mit Sitz in Kaltenleutgeben (dort ist auch das NÖ Regionsbüro situiert) Eröffnung gefeiert. Reneé Triller aus Neumarkt an der Ybbs (Bezirk Mödling) ist Direktorin des 21. Unternehmerteams in NÖ, Schatzmeisterin Astrid Laimighofer kommt aus Perchtoldsdorf, Peter Neubauer aus Wien ist Mitgliederkoordinator.

Aktuell zählt „BNI Alpha Online“ knapp 30 Mitglieder. Triller freut sich in jedem Fall „über den gelungenen Start, das Online-Format funktioniert ausgezeichnet“ und ergänzte: „Wir sorgen nicht nur dafür, dass wir mehr Umsatz machen, sondern haben durch unser Unternehmerteam auch ein Sicherheitsnetzwerk mit verlässlichen Partnern“.