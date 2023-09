Beste Verbindung seit 140 Jahren

1883 eröffnete die k. k. priv. Südbahn-Gesellschaft die Kaltenleutgebner Bahn. Bis 1951 gab es regen Personenverkehr, der besonders bei Sommerfrischlern und Wintersportlern beliebt war. 2010 endeten die Bahntransporte der einst im Tal der Dürren Liesing ansässigen Zementindustrie. Vor sechs Jahren erwarb die Gemeinde Perchtoldsdorf die Strecke von den ÖBB und sichert dadurch den Erhalt der Gleise und ermöglicht die regelmäßigen Freizeitfahrten des ehrenamtlich tätigen Vereins Kaltenleutgebner Bahn.

Anlässlich des 140-Jahr-Jubiläums gibt es am Sonntag, 3. September, Fahrten mit der Lokomotive der Reihe 2067 mit historischen Waggons. Eine Besonderheit, denn Loks dieser Bauart bewältigten von den 1970er- bis zu den 1990er-Jahren den Güterverkehr des damaligen Perlmooser Zementwerks in Kaltenleutgeben. Dreimal fährt der Jubiläumszug am Sonntag vom Wiener Hauptbahnbahnhof über Liesing nach Perchtoldsdorf. Am Gelände des alten Bahnhofs erwartet die Besucher ein Fest mit Informationen über die alte Bahn, die Präsentation des Jubiläumsweins und flotte Musik. Die Perchtoldsdorfer Blasmusik spielt am Vormittag (10.30 – 12 Uhr) auf, ab 14 Uhr sorgt ProJazz Austria für Stimmung.

Für Fabian Köhazy, Obmann des Vereines Kaltenleutgebner Bahn, ist die „Kaltenleutgebner Bahn Bestandteil der Region“. Die Sonderfahrten auf der Strecke und einen großen Teil der Erhaltungsarbeiten übernimmt der Verein ehrenamtlich. Die Strecke zwischen Perchtoldsdorf und dem eigentlichen Endbahnhof in Waldmühle ist derzeit aufgrund von Mängeln gesperrt. Die Vereinsmitglieder setzen sich für die baldige Instandsetzung ein und bitten in diesem Zusammenhang um Spenden. „Dadurch bleiben die Gleisanlagen auch in Zukunft erhalten und dienen vielleicht einmal als umweltfreundlicher Mobilitätsbringer für die Region“, hofft Köhazy.

Abfahrtsmöglichkeiten im Jubiläumszug sind in Wien Hauptbahnhof um 10.05, um 12.35 und 15.05 Uhr, in Meidling jeweils 8 Minuten später. Nach der 28 Minuten dauernden Fahrt verbringt der Zug etwa eineinhalb Stunden am Bahnhofsfest und pendelt danach wieder zurück an seinen Ausgangspunkt. Tickets und Infos unter

www.kaltenleutgebnerbahn.at.